SORTE GRANDE

Mistério: moradores de cidade do interior buscam vencedor de prêmio de R$ 99 milhões da Mega

Dono ou dona do bilhete premiado pode perder o valor se não resgatar no prazo

Monique Lobo

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 20:38

Loteria de onde saiu o bilhete premiado Crédito: Reprodução

Uma pergunta que tem rondado a cabeça dos moradores da cidade de Barra de São Francisco, no interior do Espírito Santo. Foi pra lá que saiu o prêmio de R$ 99 milhões da Mega-Sena sorteado pela Loteria, na terça-feira (5).

Com pouco mais de 42 mil habitantes, a cidade vive o mistério sobre quem será o novo milionário. De acordo com Janildon Rocha, dono da lotérica Mapa da Mina, de onde saiu o bilhete premiado, o afortunado que levou a bolada "sumiu".

"A gente sabe que Barra de São Francisco é uma cidade pequena. Então, já surgiram cinco nomes, mas quatro dos cinco já estão descartados. Tem uma pessoa que sempre faz jogo com a gente e ela saiu da cidade ontem", revelou em entrevista ao Folha Vitória.

O dono da casa lotérica, que ganhou uma fama repentina na região, contou ainda que esse foi o maior prêmio já registrado na cidade. "É raro até ao nível de Espírito Santo", acrescentou.

De acordo com a Caixa, a aposta vencedora foi uma simples, ou seja, feita por um único apostador com seus dezenas, que custou R$ 6. Os números sorteados foram: 01 - 06 - 24 - 27 - 28 - 57.

Ao todo, 117 apostas ganharam a quina e faturaram pelo menos R$ 36.347,56. Na Bahia, quatro apostas acertaram cinco das seis dezenas. Os sortudos são de Salvador (3) e Jequié. Uma aposta da capital baiana conseguiu até R$ 72 mil.

O próximo sorteio será na quinta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Vencedor pode perder prêmio

O sortudo ou sortuda pode perder os R$ 99 milhões se não resgatar o prêmio no prazo de 90 dias. Passado esse período, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).