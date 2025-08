SORTE

Aposta simples leva R$ 99 milhões na Mega-Sena; confira resultado

Sortudo é do ES; baianos acertaram quina, com prêmio de até R$ 72 mil

O próximo sorteio será na quinta-feira (7), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de amanhã (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. >