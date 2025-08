ENTENDA

Brasil aciona os EUA na OMC contra tarifaço de Trump

Medida é considerada "simbólica"

O governo federal brasileiro deu entrada na Organização Mundial do Comércio (OMC) com um "pedido de consulta" contra os Estados Unidos, em reação ao tarifaço imposto pelo presidente norte-americano, Donald Trump, às exportações brasileiras, medida que entra em vigor nesta quarta-feira (6). A informação é do Ministério das Relações Exteriores (MRE). >