VALENDO

Tarifaço dos EUA de 50% sobre produtos brasileiros entra em vigor

Casa Branca justifica medida com alegações de ameaças à segurança nacional dos EUA e violações de direitos humanos no Brasil

Entraram em vigor nesta quarta-feira (6) as novas tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A alíquota total passa a ser de 50%, após o presidente Donald Trump assinar, no último dia 30, um decreto adicionando 40% à tarifa já existente de 10%. >

Segundo a Casa Branca, o decreto é uma reação a ações do governo brasileiro que, na visão do governo americano, representam uma "ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos".>

Entre os pontos citados pela Casa Branca estão supostos atos de “perseguição política, intimidação, censura e abuso judicial” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é citado como responsável por "ameaçar, perseguir e intimidar milhares de opositores políticos, proteger aliados corruptos e suprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros do STF".>

O governo americano acusa Moraes de punir empresas que se recusaram a cumprir decisões judiciais brasileiras. Segundo o texto, essas companhias foram multadas, removidas do mercado de redes sociais no país, tiveram seus executivos ameaçados com processos criminais e, em um caso, tiveram ativos congelados no Brasil para forçar o cumprimento de ordens judiciais.>