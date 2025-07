ECONOMIA

Em nova carta aos EUA, Brasil mostra 'indignação' com tarifaço e cobra negociação

Documento ressalta que decisão deve comprometer as duas economias e a relação comercial entre os países

O governo brasileiro voltou a pressionar os Estados Unidos após o anúncio da tarifa de 50% sobre todos os produtos exportados pelo Brasil para o mercado norte-americano. Em nova carta enviada nesta terça-feira (15), o país manifestou "indignação" com a medida, reforçou a disposição para negociar e cobrou uma resposta formal à proposta confidencial entregue em maio.>

O documento, assinado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, junto com o chanceler Mauro Vieira, foi endereçado ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e ao representante de Comércio, Jamieson Greer.>

Desde que o presidente Donald Trump anunciou, no início do ano, a criação de tarifas sobre produtos importados, Alckmin e Vieira mantêm contato com autoridades norte-americanas na tentativa de minimizar os impactos da medida.>