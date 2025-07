GOVERNADOR DE SP

Tarcísio fala de tarifaço e diz que Lula colocou 'ideologia acima de economia'

Político pediu negociação para evitar a taxa

Gleisi chamou a atitude dos EUA de "chantagem", já que Donald Trump citou na carta o que chamou de julgamento injusto de Bolsonaro. A petista afirmo que os oposicionistas "pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente do EUA" e que se trata da "continuação do golpe pelo qual Bolsonaro responde no STF, agora usando tarifas de um país estrangeiro".>