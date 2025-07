EM ALERTA

Bancada agro pede uma resposta 'firme', mas com 'cautela' ao tarifaço de Trump

Além de defender uma reação estratégica, a FPA reiterou a importância do diálogo bilateral

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) divulgou nota nesta quarta-feira (9) pedindo uma resposta "firme e estratégica" do governo brasileiro ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros.>

A decisão americana gerou forte reação entre os parlamentares ligados ao agronegócio, que demonstraram preocupação com os efeitos da medida sobre a economia brasileira. “Diante desse cenário, a FPA defende uma resposta firme e estratégica: é momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações”, afirma o comunicado.>

A bancada do agro alerta que a nova tarifa representa um sinal de desequilíbrio nas relações comerciais e políticas entre os dois países. Para os parlamentares, a medida terá impacto direto no setor produtivo, afetando o câmbio, encarecendo insumos importados e prejudicando a competitividade das exportações nacionais.>

Além de defender uma reação estratégica, a FPA reiterou a importância do diálogo bilateral. “A diplomacia é o caminho mais estratégico para a retomada das tratativas”, conclui a nota.>

A medida de Trump foi formalizada por meio de uma carta enviada ao governo brasileiro. No documento, o presidente americano cita o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticas do Supremo Tribunal Federal a plataformas digitais dos EUA, como o Rumble.>