CRISE

Após anúncio de tarifa de 50% de Trump, Lula reúne ministros para reunião emergencial

Presidente norte-americano ameaçou aumentar valor da tarifa caso haja retaliação do Brasil

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de julho de 2025 às 20:15

Presidente Lula (PT) Crédito: Walter Campanato/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou ministros do seu governo para uma reunião emergencial nesta quarta-feira (9), após Donald Trump anunciar tarifação de 50% sob produtos brasileiros. Segundo a informação apuradas pela CNN Brasil, foram convocados os ministros Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente, Geraldo Alckmin, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já estava no Palácio do Planalto no momento do anúncio.>

Durante a tarde, presidente dos Estados Unidos enviou uma carta à Lula comunicando a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano. Segundo Trump, as tarifas passam a valer a partir do dia 1º de agosto. No anúncio, o líder estadunidense afirmou ainda que, caso o petista opte por uma retaliação tarifária, o valor dela será somado à taxação de 50% declarada na carta.>

"Se por qualquer razão o senhor decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional", ameaçou.>

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi usado como justificativa para a decisão. Trump criticou o tratamento dado ao ex-governante que atualmente responde a acusa de tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também citou ordens do STF emitidas contra apoiadores do ex-presidente brasileiro que mantêm residência nos Estados Unidos.>

"A forma como o Brasil tem tratado o ex-Presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo. É uma Caça às Bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE", escreveu Trump, usando as maiúsculas.>