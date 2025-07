PRESSÂO

Embaixada dos EUA endossa fala de Trump sobre 'perseguição vergonhosa' a Bolsonaro

Nota levou Itamaraty a convocar encarregado americano

Uma declaração da Embaixada dos Estados Unidos, divulgada nesta quarta-feira (9), acentuou a tensão diplomática entre Brasília e Washington. Em nota, a representação americana no Brasil endossou as críticas feitas pelo presidente Donald Trump contra o Judiciário brasileiro e afirmou que há uma "perseguição política" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família e apoiadores. O texto gerou forte reação do governo brasileiro, que decidiu convocar o encarregado de negócios da embaixada para prestar esclarecimentos. >

A manifestação da embaixada segue linha semelhante à de Trump, que, no início da semana, havia publicado críticas nas redes sociais. O republicano classificou as investigações contra Bolsonaro como antidemocráticas. A embaixada, ao reafirmar o posicionamento do presidente dos EUA, afirmou: “Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. A perseguição política contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil.”>