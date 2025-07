RESPOSTA

‘Ninguém está acima da lei’, diz Lula após defesa de Trump a Bolsonaro

Presidente disse não aceitar "interferência ou tutela de quem quer que seja"

"A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros", disse o presidente em publicação no X (antigo Twitter) na qual não citou nem Donald Trump nem Jair Bolsonaro. "Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito". O comunicado foi divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) no formato de nota à imprensa.>