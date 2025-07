ALIADOS

Trump sai em defesa de Bolsonaro e diz que ele sofre 'caça às bruxas': 'Deixem ele em paz'

Presidente dos EUA disse que acompanha caso

Trump disse que está assistindo, com todo mundo, "como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano". >

O americano também destacou seu relacionamento com Bolsonaro. “Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo POVO. Eu conheci Jair Bolsonaro, e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país — também, um negociador muito duro em COMÉRCIO. Sua eleição foi muito apertada e agora, ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político — algo que eu sei muito sobre!”.>

Trump se comparou a Bolsonaro, afirmando que sofreu ataques semelhantes. “O Grande Povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei assistindo à CAÇA ÀS BRUXAS de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil — chama-se eleição. DEIXE BOLSONARO EM PAZ!”, finalizou. >