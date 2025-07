DISPUTA

Trump promete tarifa de 10% para quem se alinhar às políticas do Brics

Nova taxa adicional vale para qualquer país que se alinhar às "políticas antiamericanas" do bloco, informou

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai determinar uma taxa a mais de 10% para "qualquer país que se alinhar às políticas do Brics". A fala aconteceu no domingo (6) através da rede social fundada por ele, Truth Social. "Não haverá exceções a essa política". >

Trump não listou especificamente quais países serão atingidos nem detalhou o que seriam as "políticas antiamericanas" do Brics. Ele fez uma nova publicação posteriormente explicando que as cartas e acordos de tarifas serão entregues na tarde desta segunda (7). >

Os países do Brics, cujos presidentes estão reunidos no Rio de Janeiro, divulgaram uma declaração ontem, que não cita os EUA, mas defende o multilateralismo. O bloco defende fortalecimento das instituições multilaterais como a ONU e rejeição a acordos unilaterais - o 'tarifaço' de Trump não é mencionado.>

"Expressamos sérias preocupações com o aumento de medidas tarifárias e não tarifárias unilaterais que distorcem o comércio e são inconsistentes com as regras da Organização Mundial do Comércio", diz o texto. >