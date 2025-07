EUA

Governo Trump descarta lista secreta de clientes e assassinato de Epstein após anos de conspirações

Magnata foi achado morto na cadeia em agosto de 2019, dando início a teorias

Um vídeo mostra que ninguém entrou a área da cadeia em que Epstein estava na noite em que ele morreu, em 2019. Segundo o site Axios, o governo também afirma que todas as conclusões de legistas apontam para o suicídio no caso.>

É a primeira vez que autoridades do governo Trump divulgam informações que contradizem teorias da conspiração envolvendo Epstein. Até então, oficiais do governo como o hoje diretor do FBI Kash Patel questionavam a versão oficial. Influenciadores de direita chegaram a ter acesso aos chamados "arquivos Epstein", em fevereiro, com grande publicidade, embora nenhuma grande revelação sobre o tema tenha sido feita.>