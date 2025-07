TRAGÉDIA

Sobe para 59 o número de mortos em enchente no Texas; veja quem são as vítimas

Desde a última sexta-feira (4), equipes tentam resgatar atingidos pela subida repentina do Rio Guadalupe nos EUA

Elis Freire

Publicado em 6 de julho de 2025 às 13:39

Enchetes no Texas Crédito: Getty Images

A trágica enchente do Rio Guadalupe, no Texas (EUA), já deixou 59 mortos e dezenas de desaparecidos desde a madrugada de sexta-feira, 4 de julho. O fenômeno climático, caracterizado por chuvas intensas e rápidas, surpreendeu moradores, turistas e crianças que participavam de acampamentos de verão no Camp Mystic. As operações de resgate continuam neste domingo (6), e autoridades afirmam que , infelizmente, o número de vítimas deve aumentar. >

O vice-governador do Texas, Dan Patrick, afirmou em entrevista à Fox News que ainda há forte instabilidade climática na região. “O balanço agora é de 59 mortos e, tristemente, prevemos que continue aumentando”, disse. O governador Greg Abbott, por sua vez, reforçou o compromisso de encontrar todas as pessoas desaparecidas: “Não vamos parar até localizar cada garota que estava naquelas cabanas”.>

Entre os resgatados, 230 pessoas foram atendidas com apoio médico e assistência da Guarda Costeira. Algumas das vítimas já foram identificadas pelo New York Times. Veja suas histórias:>

Julian Ryan, 27 anos – lavador de pratos e pai de família

Julian dormia em seu trailer após um turno noturno de trabalho em Ingram, quando a água tomou conta da área. Estava com a noiva, o filho de 13 meses, o enteado de 6 anos e sua mãe. Tentou abrir uma janela para salvar a família, mas acabou ferido gravemente e não resistiu à perda de sangue. “Ele morreu tentando nos salvar”, contou a noiva, Christinia Wilson. Os demais sobreviveram.>

Blair e Brooke Harber, 13 e 11 anos – irmãs estudantes

As meninas estavam com os avós em uma cabana perto do rio quando a estrutura foi arrastada pela correnteza. As duas morreram, e os avós permanecem desaparecidos. Blair e Brooke estudavam na St. Rita Catholic Community, em Dallas. “Vamos honrar a luz que elas compartilharam”, declarou o reverendo Joshua Whitfield, da paróquia da família.>

Katheryn Eads, 52 anos – surpreendida em um motorhome

Katheryn e seu marido, Brian, estavam em um motorhome cercado pela água. Um motorista chegou a tentar ajudá-los, mas, ao tentarem atravessar uma estrada, o veículo foi levado. Brian conseguiu se agarrar a uma árvore e sobreviveu. Katheryn não teve a mesma sorte.>

Sarah Marsh, 8 anos – aluna da Cherokee Bend Elementary

Sarah estava no acampamento cristão Camp Mystic quando foi surpreendida pela enchente. Moradora do Alabama, era aluna da Cherokee Bend Elementary. O prefeito de Mountain Brook, Stewart Welch, descreveu a perda como “inimaginável”. A avó da menina disse que ela era “um raio de luz”.>

Janie Hunt, 9 anos – neta de uma das famílias mais ricas do Texas>

Bisneta do magnata do petróleo William Herbert Hunt, Janie participava de sua primeira edição do Camp Mystic junto a seis primos; esses sobreviveram. A menina era a mais velha de três irmãos. A família recebeu a notícia da identificação do corpo em uma funerária.>

Bobby Martin, 46 anos, e Amanda Martin, 44 anos – casal de Odessa

O casal estava acampando com o neto e a namorada dele, que seguem desaparecidos. O trailer onde estavam foi arrastado. “Bobby era extrovertido, muito querido pelos amigos”, disse o pai, John Keith Martin.>

Jane Ragsdale – diretora do acampamento Heart O’ the Hills