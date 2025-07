TEXAS

Enchente nos EUA deixa mais de 20 mortos e 23 meninas desaparecidas em acampamento

Tempestade fez Rio Guadalupe subir sete metros em menos de uma hora

Carol Neves

Publicado em 5 de julho de 2025 às 08:19

Enchente atinge o Texas Crédito: Reprodução

Uma enchente provocada por fortes chuvas no estado do Texas, nos Estados Unidos, deixou pelo menos 24 mortos e dezenas de desaparecidos nesta sexta-feira (4), incluindo 23 meninas que participavam de um acampamento cristão às margens do Rio Guadalupe. A inundação repentina atingiu com força a região do Camp Mystic, tradicional acampamento fundado em 1926, que teve parte de sua estrutura destruída. >

Segundo o vice-governador Dan Patrick, a cheia do rio atingiu um nível alarmante em menos de 45 minutos, com a água subindo mais de sete metros durante a madrugada. “Peço ao povo do Texas que faça orações. Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas”, declarou, de acordo com agência de notícias.>

O Serviço Nacional de Meteorologia havia alertado para possíveis chuvas de até 15 centímetros, mas algumas regiões registraram 25 centímetros em poucas horas. Imagens nas redes sociais mostram casas sendo arrastadas e árvores tombando com a força da correnteza.>

Equipes de resgate, com apoio de helicópteros, drones e barcos, conseguiram retirar ao menos 237 pessoas com vida. A jovem Elinor Lester, de 13 anos, foi uma das campistas resgatadas por helicóptero. Segundo ela, as meninas mais novas dormiam em cabanas próximas ao rio, que foram rapidamente alagadas. “O acampamento foi completamente destruído. Foi muito assustador”, relatou.>

Famílias de desaparecidos se aglomeraram na escola primária de Ingram, transformada em ponto de encontro, enquanto aguardam informações. Nas redes sociais, parentes compartilharam mensagens pedindo ajuda para localizar filhas e amigas. A mãe de Elinor, Elizabeth Lester, contou que seu outro filho estava em outro acampamento da região e também escapou por pouco. “Meus filhos estão seguros, mas saber que outras pessoas ainda estão desaparecidas está me destruindo por dentro”, disse.>

O Camp Mystic fica numa região conhecida como “corredor de enchentes”. De acordo com o diretor de uma fundação comunitária local, Austin Dickson, o solo da área não absorve a água, o que favorece inundações rápidas. “Quando chove, a água não penetra no solo. Ela desce morro abaixo”, explicou.>

O governador do Texas, Greg Abbott, publicou vídeos de operações de resgate, incluindo uma cena em que uma pessoa é retirada do topo de uma árvore por um socorrista em helicóptero. “Não vamos parar até que todos apareçam”, garantiu.>