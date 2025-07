R$ 100 MILHÕES EM DÍVIDA

Companhia aérea encerra operações após falência e falta de compradores

Empresa estava operando com empréstimo emergencial

A Silver havia declarado falência em dezembro de 2024, mas continuou operando com ajuda de um empréstimo emergencial. Mesmo com promessas de retomada, a companhia não conseguiu conter as perdas. >

As dívidas ultrapassavam US$ 100 milhões. Além disso, falhas operacionais durante feriados importantes, como o Memorial Day, agravaram a situação. Na ocasião, aviões ficaram parados por problemas mecânicos. >

A suspensão de voos em aeroportos como o de Orlando impactou a imagem da empresa. Especialistas apontam que a pressão da concorrência com grandes companhias e outras opções baixo custo acelerou a saída da Silver do mercado. Com o encerramento, passageiros e funcionários foram afetados e agora buscam alternativas no setor. >