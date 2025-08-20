Acesse sua conta
O que se sabe sobre o envio de navios dos EUA à costa da Venezuela

Movimentação naval dos EUA teria como objetivo conter a ameaça de grupos de narcotraficantes na região

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:46

Estados Unidos enviam navios de guerra com 4 mil militares para a costa da Venezuela
Estados Unidos enviam navios de guerra com 4 mil militares para a costa da Venezuela Crédito: Divulgação/ U.S. Northern Command

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela escalou nos últimos dias com os rumores de que Washington teria enviado navios de guerra com 4 mil militares para a costa da Venezuela. A previsão, segundo a mídia norte-americana, é que os navios cheguem nesta quarta-feira (20).

O governo dos EUA confirmou que havia ordenado a movimentação naval na região para conter a ameaça de grupos de narcotraficantes. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, no entanto, evitou confirmar a informação nessa terça-feira (19).

Leia mais no Portal Metrópoles, parceiro do Correio 24horas

