TENSÃO

O que se sabe sobre o envio de navios dos EUA à costa da Venezuela

Movimentação naval dos EUA teria como objetivo conter a ameaça de grupos de narcotraficantes na região

Metrópoles

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:46

Estados Unidos enviam navios de guerra com 4 mil militares para a costa da Venezuela Crédito: Divulgação/ U.S. Northern Command

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela escalou nos últimos dias com os rumores de que Washington teria enviado navios de guerra com 4 mil militares para a costa da Venezuela. A previsão, segundo a mídia norte-americana, é que os navios cheguem nesta quarta-feira (20).