Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Júpiter poderá ser visto a olho nu neste sábado; saiba como ver e identificar

Maior planeta do sistema solar aparecerá mais brilhante no céu

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12:01

Júpiter
Júpiter Crédito: NASA, ESA, STScI, A. Simon, M. Wong and the OPAL team

O céu reserva um momento especial para esse sábado (10). Júpiter, o maior planeta do sistema solar, aparecerá maior e mais brilhante do que em qualquer outro momento em 2026, segundo a Nasa. Para os fãs de astronomia, essa será a grande oportunidade do ano de ver o planeta, que poderá ser observado a olho nu.

A boa visibilidade ocorre por causa do fenômeno conhecido como oposição, quando a Terra fica posicionada diretamente entre o Sol e Júpiter. Esse alinhamento faz com que o planeta pareça maior e reflita mais luz solar, tornando-se um dos objetos mais brilhantes do céu noturno.

De acordo com a Nasa, durante a oposição, Júpiter pode ser visto ao longo de toda a noite. O planeta nasce no leste ao pôr do sol e se põe no oeste ao amanhecer, o que amplia o tempo de observação.

Para localizá-lo, a recomendação é olhar para o leste e buscar a constelação de Gêmeos. Júpiter se destacará pelo brilho intenso e estável, com coloração levemente amarelada ou creme.

Segundo especialistas, o fenômeno acontece em intervalos de pouco mais de um ano. A próxima oposição de Júpiter, por exemplo, está prevista apenas para fevereiro de 2027. Por isso, este sábado é considerado o melhor momento do ano para observar o planeta.

A observação pode ser feita a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas ajudem. Locais com menos iluminação artificial oferecem uma experiência ainda melhor. Com o auxílio de binóculos, já será possível enxergar as quatro principais luas de Júpiter como pequenos pontos luminosos ao redor do planeta. Quem dispõe de telescópio conseguirá ver faixas de nuvens e detalhes finos no disco de Júpiter.

Além da oposição de Júpiter, a Nasa também destaca outro evento astronômico em janeiro. No dia 23, Saturno e a Lua aparecerão visualmente próximos no céu, em um fenômeno conhecido como conjunção, que poderá ser observado olhando em direção ao leste.

Tags:

Nasa

Mais recentes

Imagem - 'Não queremos ser americanos', rebate Groenlândia após novas declarações de Trump

'Não queremos ser americanos', rebate Groenlândia após novas declarações de Trump
Imagem - Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar
Imagem - Jogador pede indenização após ex expor tamanho do seu pênis: 'Sujeitou família ao ridículo'

Jogador pede indenização após ex expor tamanho do seu pênis: 'Sujeitou família ao ridículo'

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa