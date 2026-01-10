UNIVERSO

Júpiter poderá ser visto a olho nu neste sábado; saiba como ver e identificar

Maior planeta do sistema solar aparecerá mais brilhante no céu

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 12:01

Júpiter Crédito: NASA, ESA, STScI, A. Simon, M. Wong and the OPAL team

O céu reserva um momento especial para esse sábado (10). Júpiter, o maior planeta do sistema solar, aparecerá maior e mais brilhante do que em qualquer outro momento em 2026, segundo a Nasa. Para os fãs de astronomia, essa será a grande oportunidade do ano de ver o planeta, que poderá ser observado a olho nu.

A boa visibilidade ocorre por causa do fenômeno conhecido como oposição, quando a Terra fica posicionada diretamente entre o Sol e Júpiter. Esse alinhamento faz com que o planeta pareça maior e reflita mais luz solar, tornando-se um dos objetos mais brilhantes do céu noturno.

De acordo com a Nasa, durante a oposição, Júpiter pode ser visto ao longo de toda a noite. O planeta nasce no leste ao pôr do sol e se põe no oeste ao amanhecer, o que amplia o tempo de observação.

Para localizá-lo, a recomendação é olhar para o leste e buscar a constelação de Gêmeos. Júpiter se destacará pelo brilho intenso e estável, com coloração levemente amarelada ou creme.

Segundo especialistas, o fenômeno acontece em intervalos de pouco mais de um ano. A próxima oposição de Júpiter, por exemplo, está prevista apenas para fevereiro de 2027. Por isso, este sábado é considerado o melhor momento do ano para observar o planeta.

A observação pode ser feita a olho nu em todo o Brasil, desde que as condições meteorológicas ajudem. Locais com menos iluminação artificial oferecem uma experiência ainda melhor. Com o auxílio de binóculos, já será possível enxergar as quatro principais luas de Júpiter como pequenos pontos luminosos ao redor do planeta. Quem dispõe de telescópio conseguirá ver faixas de nuvens e detalhes finos no disco de Júpiter.