Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump fala sobre a possibilidade de capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA'

Presidente afirma que Rússia enfrenta crise econômica, cita mortes recentes e fala em acordo de paz

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 16:42

Putin e Trump
Putin e Trump Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (9) que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, “tem medo dos Estados Unidos da América”, ao comentar o andamento da guerra na Ucrânia e o papel de Washington no conflito.

Segundo Trump, a liderança europeia não intimida o chefe do Kremlin, mas o poder militar e político americano, sob seu comando, seria o principal fator de pressão sobre Moscou. “Eu diria que o presidente Putin não tem medo da Europa. Ele tem medo dos Estados Unidos da América, liderados por mim”, declarou.

As afirmações foram feitas durante uma conversa com jornalistas, após uma reunião com executivos do setor petrolífero, em Washington. No encontro, Trump voltou a demonstrar frustração com a dificuldade de encerrar a guerra, afirmando que o conflito parecia, no início, um dos mais simples de resolver.

Veja 10 curiosidades sobre Donald Trump

Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta por Reprodução
Sem álcool: Optou por não beber álcool após a morte de seu irmão Fred Trump Jr., que era alcoólatra por Shutterstock
Fobia de germes: Trump tem uma aversão a germes e evita apertos de mão, preferindo acenos ou toques de cotovelo por Daniel Torok/White House/Fotos Públicas
Estrela em Hollywood: Recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood em 2007, devido ao sucesso do programa "The Apprentice" por Reprodução
Aparições cinematográficas: Fez participações especiais em filmes como "Esqueceram de Mim 2" e "Zoolander"  por Reprodução
Interesse por arte: Possui uma coleção de arte que inclui obras de artistas renomados como Andy Warho por Reprodução
Início militar: Foi enviado para a Academia Militar de Nova York aos 13 anos devido ao seu comportamento rebelde por Shutterstock
Fã de "Star Wars": É fã da franquia "Star Wars" e já expressou interesse em um filme sobre ele mesmo por Shutterstock
Colecionador de relógios: É conhecido por sua coleção de relógios de luxo, incluindo modelos da Rolex e Patek Philippe por Shutterstock
Nome: Seu nome completo é Donald John Trump, mas é conhecido popularmente apenas como Donald Trump por Shutterstock
1 de 10
Infância esportiva: Trump praticava golfe e baseball, esportes que ele continuaria a valorizar na vida adulta por Reprodução

O presidente disse ainda que mantém, ao longo dos anos, um bom relacionamento com Vladimir Putin, mas destacou que a situação econômica da Rússia e o número recente de mortes indicariam uma tendência de desfecho para o confronto. De acordo com Trump, cerca de 31 mil pessoas morreram apenas no último mês, muitas delas soldados russos. “A economia russa está em má situação. Acho que vamos acabar resolvendo isso. Gostaria que tivéssemos conseguido mais rápido”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de autorizar uma operação para capturar o presidente russo, Trump descartou a necessidade de uma medida desse tipo. “Não acho que será necessário”, respondeu.

Leia mais

Imagem - 'Esse é o nosso hemisfério': frase dita por Trump vira mensagem oficial do governo americano

'Esse é o nosso hemisfério': frase dita por Trump vira mensagem oficial do governo americano

Imagem - Trump afirma que EUA 'estão no comando' da Venezuela e faz ameaças à Colômbia

Trump afirma que EUA 'estão no comando' da Venezuela e faz ameaças à Colômbia

Imagem - Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela

As declarações ocorrem enquanto representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia participam, ao lado de uma coalizão de países aliados de Kiev, de negociações em Paris. As conversas buscam superar divergências remanescentes em um acordo de paz que Washington pretende concluir com o governo ucraniano antes de levá-lo à apreciação da Rússia.

Desde o início do atual mandato de Trump, os Estados Unidos passaram a atuar como mediadores do conflito, deixando de agir exclusivamente como apoiadores da Ucrânia. A estratégia da Casa Branca é costurar um entendimento entre Kiev e Moscou e tentar convencer o Kremlin a aderir aos termos negociados.

Tags:

Donald Trump

Mais recentes

Imagem - Júpiter poderá ser visto a olho nu neste sábado; saiba como ver e identificar

Júpiter poderá ser visto a olho nu neste sábado; saiba como ver e identificar
Imagem - 'Não queremos ser americanos', rebate Groenlândia após novas declarações de Trump

'Não queremos ser americanos', rebate Groenlândia após novas declarações de Trump
Imagem - Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

Saiba quais são os 10 países mais perigosos do mundo para visitar

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa