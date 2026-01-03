PRESO

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela

Ao divulgar a foto, Trump escreveu: “A bordo do USS Iwo Jima", navio americano

Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:41

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou neste sábado (3) a primeira imagem de Nicolás Maduro após a detenção do líder venezuelano. A foto foi publicada na rede social de Trump, a Truth Social, e mostra Maduro a bordo do USS Iwo Jima, um navio militar da Marinha norte-americana.

Na imagem, Nicolás Maduro aparece com as mãos juntas, segurando uma garrafa de água, usando óculos escuros, no interior de um navio de guerra. A publicação é o primeiro registro que mostra a captura do líder venezuelano.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela Crédito: Reprodução/Truth Social

Ao divulgar a foto, Trump escreveu: “A bordo do USS Iwo Jima”. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos afirmou que Maduro estaria a caminho de Nova York, onde, segundo ele, será julgado.