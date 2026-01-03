Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela

Ao divulgar a foto, Trump escreveu: “A bordo do USS Iwo Jima", navio americano

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 13:41

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou neste sábado (3) a primeira imagem de Nicolás Maduro após a detenção do líder venezuelano. A foto foi publicada na rede social de Trump, a Truth Social, e mostra Maduro a bordo do USS Iwo Jima, um navio militar da Marinha norte-americana.

Na imagem, Nicolás Maduro aparece com as mãos juntas, segurando uma garrafa de água, usando óculos escuros, no interior de um navio de guerra. A publicação é o primeiro registro que mostra a captura do líder venezuelano.

Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro após ser capturado na Venezuela Crédito: Reprodução/Truth Social

Ao divulgar a foto, Trump escreveu: “A bordo do USS Iwo Jima”. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos afirmou que Maduro estaria a caminho de Nova York, onde, segundo ele, será julgado.

Até o momento, não houve manifestação oficial do governo venezuelano sobre a imagem ou sobre as declarações feitas pelo presidente norte-americano.

Mais recentes

Imagem - Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York
Imagem - Vice de Maduro fala após ataque dos EUA: 'Nunca mais seremos colônia'

Vice de Maduro fala após ataque dos EUA: 'Nunca mais seremos colônia'
Imagem - Trump afirma que os EUA vão administrar a Venezuela até transição para novo governo

Trump afirma que os EUA vão administrar a Venezuela até transição para novo governo

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário
01

Grupo aposta R$ 13 milhões na Mega da Virada, não acerta a Sena e tem prejuízo milionário

Imagem - Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar
02

Sete casais da alta sociedade levam prêmio máximo da Mega da Virada após aposta feita em jantar

Imagem - Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro
03

Janeiro abre portas: 3 signos atraem sucesso financeiro o mês inteiro

Imagem - Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada
04

Bolão de dono de lotérica é um dos ganhadores do prêmio de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada