'Esse é o nosso hemisfério': frase dita por Trump vira mensagem oficial do governo americano

Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou a mensagem em suas redes oficiais, nesta segunda (5)

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 21:01

Frase dita por Trump foi usada pelo Departamento de Estado dos EUA
Frase dita por Trump foi usada pelo Departamento de Estado dos EUA

O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou, nesta segunda-feira (5), uma imagem do presidente Donald Trump com a frase: "Esse é o nosso hemisfério". A postagem foi feita no perfil oficial do órgão no X, antigo Twitter. Na imagem, a palavra "nossa" foi destacada na tamanho, maior que as outras, e na cor vermelha.

A frase foi dita por Donald Trump, na noite de domingo (4), enquanto estava a bordo do Air Force One, indo da Casa Branca a Mar-a-Lago, onde fica sua residência pessoal.

Na legenda da publicação, o departamento ratificou a imagem e acrescentou que o "presidente Trump não vai permitir que nossa segurança seja ameaçada".

A mesma publicação foi feita no perfil do Departamento de Estado dos Estados Unidos em espanhol, também no X.

Em seu site oficial, a Casa Branca também utilizou a frase, dessa vez como título de um artigo. No texto, a frase é creditada ao secretário de Estado, Marco Rubio.

"Este é o Hemisfério Ocidental. É aqui que vivemos — e não vamos permitir que o Hemisfério Ocidental seja uma base de operações para adversários, concorrentes e rivais dos Estados Unidos", falou Rubio, de acordo com o artigo publicado no site oficial da Casa Branca.

A declaração vem após a invasão de militares americanos em Caracas, na Venezuela, onde capturaram o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores.

