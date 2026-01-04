Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Brasileiros relatam tensão em Caracas após ataque dos EUA e captura de Maduro: 'É angustiante'

Capital da Venezuela, foi invadida pelos Estados Unidos nesse sábado (3). O presidente Nicolás Maduro foi capturado

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:22

auto-upload
Ofensiva dos Estados Unidos terminou com a captura de Nicolás Maduro nesse sábado (3) Crédito: auto-upload

Os brasileiros que moram em Caracas estão assustados com a espiral de incerteza política que assola a Venezuela após a ofensiva dos Estados Unidos que terminou com a captura de Nicolás Maduro nesse sábado (3). Com medo de possíveis represálias, eles evitam dar entrevistas e tentam se abastecer com suprimentos, caso a situação piore. Os poucos que aceitaram falar com a reportagem da RFI pediram anonimato.

Uma das pessoas entrevistadas afirma que “o que aconteceu foi o de menos. Agora vem o pesado. Não sabemos o que o governo e os aliados vão fazer. Vêm dias difíceis para a gente aqui. De manhã cedo os militares passaram armados em frente a onde moro. Agora são eles e os coletivos (paramilitares armados que defendem a revolução bolivariana) que vão sair para defender o país. É angustiante. Estamos em casa, sem poder sair”.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, paceiro do jornal Correio*.

Mais recentes

Imagem - Dez menores de idade e seis estrangeiros: polícia identifica 24 das 40 vítimas de tragédia na Suíça

Dez menores de idade e seis estrangeiros: polícia identifica 24 das 40 vítimas de tragédia na Suíça
Imagem - China cobra liberação de Maduro e fala em ameaça à paz regional

China cobra liberação de Maduro e fala em ameaça à paz regional
Imagem - Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

Após captura, avião com Nicolás Maduro e a esposa chega a Nova York

MAIS LIDAS

Imagem - Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’
01

Andressa Urach anuncia gravação de vídeo íntimo com o filho: ‘Melhor do que esperava’

Imagem - Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais
02

Maioria dos ganhadores da Mega da Virada já resgatou o prêmio; veja quais

Imagem - Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas
03

Andressa Urach e filho geram desconforto ao trocar provocações eróticas

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir
04

Anjo da Guarda deste domingo (4 de janeiro) avisa a 3 signos: momento pede postura firme, pois oportunidades vão surgir