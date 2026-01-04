Brasileiros relatam tensão em Caracas após ataque dos EUA e captura de Maduro: 'É angustiante'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 12:22
Os brasileiros que moram em Caracas estão assustados com a espiral de incerteza política que assola a Venezuela após a ofensiva dos Estados Unidos que terminou com a captura de Nicolás Maduro nesse sábado (3). Com medo de possíveis represálias, eles evitam dar entrevistas e tentam se abastecer com suprimentos, caso a situação piore. Os poucos que aceitaram falar com a reportagem da RFI pediram anonimato.
Uma das pessoas entrevistadas afirma que “o que aconteceu foi o de menos. Agora vem o pesado. Não sabemos o que o governo e os aliados vão fazer. Vêm dias difíceis para a gente aqui. De manhã cedo os militares passaram armados em frente a onde moro. Agora são eles e os coletivos (paramilitares armados que defendem a revolução bolivariana) que vão sair para defender o país. É angustiante. Estamos em casa, sem poder sair”.