Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

Vídeo com o momento do acidente viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:34

Indiano escapa de acidente grave em elevador
Indiano escapa de acidente grave em elevador Crédito: Reprodução

Um indiano escapou de perder a vida em uma fração de segundos e o vídeo desse momento viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4). Só em uma publicação foram mais de 280 mil visualizações do momento em que Vatsal Panchal consegue sair de um elevador pouco antes do equipamento subir bruscamente.

O caso aconteceu em Valsad, Gujarat, na Índia, de acordo com informações da agência de notícias Reuters divulgadas pelo G1. Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o indiano aguardando a porta do elevador abrir quando chega ao seu andar. Quando Vatsal inicia a saída, o equipamento começa a subir repentinamente e ele cai para fora, escapando de ser esmagado. No momento que o elevador sobe, o homem chega a bater a cabeça.

Veja o momento em que o homem quase é esmagado no elevador

Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução
1 de 8
Homem escapa de ser esmagado em elevador na Índia por Reprodução

Ainda segundo as informações da agência de notícias, o indiano teve ferimentos internos por causa da queda e foi atendido por uma equipe médica no local.

Jornais locais apontaram que o homem é morador do novo andar do edifício e estava descendo, quando o elevador parou no térreo. Uma falha no mecanismo de acionamento teria causado o acidente, de acordo com uma avaliação preliminar.

Leia mais

Imagem - Jovem escapa da morte por milímetros após ter prego cravado no peito: 'Um milagre'

Jovem escapa da morte por milímetros após ter prego cravado no peito: 'Um milagre'

Imagem - Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

Saiba o que fazer e como agir para escapar de incêndio em prédio

Imagem - Mulher escapa de cárcere privado após pular o muro de casa com filha bebê no colo

Mulher escapa de cárcere privado após pular o muro de casa com filha bebê no colo

Mais recentes

Imagem - EUA diz ter matado líder iraniano que planejou assassinato de Trump: 'Riu por último'

EUA diz ter matado líder iraniano que planejou assassinato de Trump: 'Riu por último'
Imagem - Consulado dos Estados Unidos em Dubai é atingido por drones

Consulado dos Estados Unidos em Dubai é atingido por drones
Imagem - Trump fala em ‘guerra para sempre’ com o Irã, mesmo em meio à falta de armamento

Trump fala em ‘guerra para sempre’ com o Irã, mesmo em meio à falta de armamento

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
02

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
04

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu