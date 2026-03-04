SUSTO

Homem escapa segundos antes de ser esmagado por elevador; veja vídeo

Vídeo com o momento do acidente viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4)

Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2026 às 20:34

Indiano escapa de acidente grave em elevador Crédito: Reprodução

Um indiano escapou de perder a vida em uma fração de segundos e o vídeo desse momento viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (4). Só em uma publicação foram mais de 280 mil visualizações do momento em que Vatsal Panchal consegue sair de um elevador pouco antes do equipamento subir bruscamente.

O caso aconteceu em Valsad, Gujarat, na Índia, de acordo com informações da agência de notícias Reuters divulgadas pelo G1. Nas imagens, registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o indiano aguardando a porta do elevador abrir quando chega ao seu andar. Quando Vatsal inicia a saída, o equipamento começa a subir repentinamente e ele cai para fora, escapando de ser esmagado. No momento que o elevador sobe, o homem chega a bater a cabeça.

Ainda segundo as informações da agência de notícias, o indiano teve ferimentos internos por causa da queda e foi atendido por uma equipe médica no local.