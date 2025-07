ACIDENTE DE TRABALHO

Jovem escapa da morte por milímetros após ter prego cravado no peito: 'Um milagre'

Ele trabalhava em obra quando acidente aconteceu

O pino atravessou o esterno, osso que fica no peito, parando a poucos milímetros de atingir uma das câmeras do coração, o que teria transformado o acidente em fatal. >

“Ele pegou e disparou. Colocou o dedo no gatilho, é bem levinho o gatilho de compressor, né? E aí disparou no meu peito. Me colocaram no carro, já não enxerguei mais nada. Quando vi, estava no hospital", conta o rapaz.>