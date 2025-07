AO VIVO

Ex-BBB surta no Power Couple e precisa ser contido por seguranças: 'Porca, imunda!'

Dhomini perdeu o controle durante a dinâmica de Quebra-Power exibida neste domingo (07)

O clima esquentou de vez no Power Couple Brasil 7! Durante a gravação da dinâmica de Quebra-Power, exibida no domingo (06), Dhomini perdeu completamente o controle e protagonizou uma cena de barraco contra Radamés e Caroline. O ex-BBB se exaltou, gritou ofensas pesadas e precisou ser contido pelos seguranças do reality. >