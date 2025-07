NOVELA DAS 6

'Êta Mundo Melhor!': veja o que vai acontecer nos capítulos de 07 a 12 de julho

Candinho enfrenta nova reviravolta ao descobrir que seu filho pode estar vivo enquanto Zulma intensifica seus golpes. Veja o resumo completo da semana!

A novela “Êta Mundo Melhor!”, exibida na faixa das 18h05 na TV Globo, promete fortes emoções na semana de 07 a 12 de julho. Escrita por Walcyr Carrasco com colaboração de Mauro Wilson e direção artística de Amora Mautner, a trama entra em uma nova fase com perdas, reencontros e reviravoltas que prometem mexer com o coração dos telespectadores.>