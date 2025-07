ASTROLOGIA

Você é do signo de Câncer? Veja qual carreira mais combina com você

Cancerianos se destacam em áreas ligadas ao cuidado, acolhimento e preservação de memórias

Regido pela Lua, Câncer é um signo de Água que compreende os nascidos entre os dias 21 de junho e 22 de julho. Os cancerianos carregam uma forte ligação com a família, o lar e as memórias afetivas. Segundo a astróloga Thaís Mariano, essas características fazem com que pessoas desse signo se sintam realizadas em profissões ligadas ao cuidado com o outro, à preservação e à escuta emocional.>