VOCÊ OUVIRIA?

Banda com meio milhão de ouvintes no Spotify pode ser 100% feita por IA; entenda

Velvet Sundown chamou atenção com dois álbuns em menos de um mês e mais de 500 mil ouvintes no Spotify

Um fenômeno inusitado está movimentando o universo da música digital. A banda Velvet Sundown, que surgiu do nada e já acumula mais de 500 mil ouvintes mensais no Spotify, pode ser uma criação totalmente artificial. Apesar de se apresentar como um quarteto alternativo com identidade própria, investigações feitas por internautas e plataformas revelam: não há qualquer prova de que o grupo realmente exista. >