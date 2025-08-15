Acesse sua conta
Concursos para professores têm mais de 24 mil vagas abertas em todo o Brasil com salários de até R$ 24,8 mil

Oportunidades são oferecidas por prefeituras, secretarias e instituições de ensino

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:43

Concurso
Concurso Crédito: Arquivo Agência Brasil

Prefeituras, secretarias de educação, universidades e demais instituições de ensino estão com inscrições abertas para concursos públicos que visam preencher, em todo o Brasil, mais de 24 mil vagas para professores e pedagogos. Os salários são de até R$ 24,8 mil.

A oportunidade com maior remuneração é oferecida pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Com inscrições abertas até esta sexta-feira (15), o processo seletivo oferta uma vaga única para professor visitante de nível superior, que deve atuar na junto ao programa de pós-graduação em Educação. O salário varia de R$ 19.758,57 a R$ 24.802,62 para 40 horas de trabalho semanais.

Para participar da seleção é necessário que o candidato tenha, no mínimo, título de doutor e comprovada experiência acadêmica, científica ou técnico-profissional, entre outros requisitos estabelecidos no edital. As inscrições devem ser feitas por e-mail: ppgeufpel@gmail.com. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Na Bahia, há concursos com vagas imediatas para professores nos municípios de Anguera, Barreiras e Caturama. A maior remuneração é oferecida pela Prefeitura de Barreiras, que precisa preencher uma vaga de professor de educação física para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. A remuneração é de R$ 2.452,89 para 20 horas de trabalho semanais.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura Municipal. Não há cobrança de taxa para concorrer ao cargo. Os candidatos devem ter diploma devidamente registrado em Educação Física e registro no Conselho Regional de Educação Física (Licenciatura).

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Confira outros 5 concursos abertos para professores:

1) Prefeitura de Luzerna

Cargos para professor: 3 vagas

Salário inicial: R$ 4.741,61

Inscrição: Site Aprender SC 

Taxa de inscrição: R$ 100

2) Prefeitura de Rio do Sul

Cargos para professor: 10 vagas

Salário inicial: R$ 5.781,57

Inscrição: Formulário eletrônico

Taxa de inscrição: R$ 120

3) Prefeitura de Brasilândia de Minas

Cargos para professor: 70 vagas

Salário inicial: R$ 3.863,36

Inscrição: Portal IMESO 

Taxa de inscrição: R$ 150

4) Prefeitura de Cerquilho

Cargos para professor: 6 vagas

Salário inicial: Até R$ 4.381,20

Inscrição: Avança SP 

Taxa de inscrição: R$ 86

5) Prefeitura de Francisco Beltrão

Cargos para professor: 200 vagas

Salário inicial: Até R$ 3.544,55

Inscrição: Fundação Fafipa

Taxa de inscrição: R$ 130

Acesse a lista completa de concursos abertos para professor no site PCI Concursos.

