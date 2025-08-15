Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Concursos públicos têm vagas abertas com salários de até R$ 32 mil; veja oportunidades

Maior salário é ofertado pela Sefaz GO

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:38

Concurso público está aberto em prefeitura
Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários que chegam a R$ 32 mil no Brasil. A maior remuneração é ofertada pela Secretaria da Fzenda de Goiás (Sefaz-GO), com 200 vagas e remuneração de R$ 32.163,30 - o certame foi suspenso por falta de reserva de vagas para candidatos negros, mas será retomado.

Ainda há concursos como o do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase), com 564 vagas para nível médio e salários de até R$ 5.247, e o da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista (RR), que oferece 672 oportunidades em diversas áreas (confira ranking com maiores salários abaixo).

Edital do Governo do Rio

Governo abre concurso com 2,8 mil vagas por Concurso
Governo abre concurso com 2,8 mil vagas por Concurso
Governo abre concurso com 2,8 mil vagas por Concurso
Governo abre concurso com 2,8 mil vagas por Concurso
Governo abre concurso com 2,8 mil vagas por Concurso
1 de 5
Governo abre concurso com 2,8 mil vagas por Concurso

Na Bahia, há vagas na Câmara Municipal de Caetité, que oferece 16 oportunidades mais cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior.

Leia mais

Imagem - Simm oferece 145 vagas de emprego para esta sexta-feira (15); confira

Simm oferece 145 vagas de emprego para esta sexta-feira (15); confira

Imagem - Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público

Salários iniciais de R$ 13,5 mil: MP-SP abre inscrições para concurso público

Imagem - Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Ifood abre mais de 100 vagas com bolsas de até R$ 2,5 mil para todo o Brasil

Concursos com as maiores remunerações:

1. Sefaz GO

Salário: R$ 32.163,30

Vagas: 200 + 100 CR

Banca: FCC

Situação: inscrições suspensas

Prova: suspensa

2. SMS Indaiatuba (SP) – Saúde

Salário: até R$ 26.244,09

Vagas: 67 + CR

Banca: FGV

Inscrições: até 04/09

Prova: 12 e 26/10

3. AgSUS

Salário: até R$ 16.663,50

Vagas: 130 + CR

Banca: FGV

Inscrições: até 25/08

Prova: 12/10

4. SMS São José (SC)

Salário: até R$ 16.661,12

Vagas: 20 + CR

Inscrições: suspenso

Prova: suspensa

5. Câmara de Serra do Salitre (MG)

Salário: até R$ 6.500,00

Vagas: 6

Banca: IBGP

Inscrições: até 29/08

Prova: 28/09

6. Nittrans RJ

Salário: até R$ 12.002,00

Vagas: 59 + CR

Banca: FGV

Inscrições: até 21/08

Prova: 12/10

7. CRM ES

Salário: até R$ 12.954,24

Vagas: 7 + CR

Banca: Instituto Quadrix

Inscrições: até 25/08

Prova: 21/09

8. PMDF Capelão

Salário: R$ 11.435,59

Vagas: 1

Banca: Idecan

Inscrições: até 28/08

Prova: 09/11

9. CRM DF

Salário: até R$ 11.000,00

Vagas: 12 + CR

Banca: IBEST

Inscrições: até 01/09

Prova: 28/09

10. BRDE

Salário: até R$ 11.833,06

Vagas: 13 + CR

Banca: Fundatec

Inscrições: até 11/09

Prova: 26/10

Mais recentes

Imagem - Projetos sociais da Bracell beneficiam 75 mil pessoas na Bahia

Projetos sociais da Bracell beneficiam 75 mil pessoas na Bahia
Imagem - Acelen Renováveis lança programa de produção de macaúba para agricultura familiar, pequenos e médios produtores

Acelen Renováveis lança programa de produção de macaúba para agricultura familiar, pequenos e médios produtores
Imagem - Concursos para área da saúde oferecem mais de mil vagas; salários chegam a R$ 17 mil

Concursos para área da saúde oferecem mais de mil vagas; salários chegam a R$ 17 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe