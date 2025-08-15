EMPREGO

Concursos públicos têm vagas abertas com salários de até R$ 32 mil; veja oportunidades

Maior salário é ofertado pela Sefaz GO

Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:38

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários que chegam a R$ 32 mil no Brasil. A maior remuneração é ofertada pela Secretaria da Fzenda de Goiás (Sefaz-GO), com 200 vagas e remuneração de R$ 32.163,30 - o certame foi suspenso por falta de reserva de vagas para candidatos negros, mas será retomado.

Ainda há concursos como o do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase), com 564 vagas para nível médio e salários de até R$ 5.247, e o da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista (RR), que oferece 672 oportunidades em diversas áreas (confira ranking com maiores salários abaixo).

Edital do Governo do Rio 1 de 5

Na Bahia, há vagas na Câmara Municipal de Caetité, que oferece 16 oportunidades mais cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior.

Concursos com as maiores remunerações:

1. Sefaz GO

Salário: R$ 32.163,30

Vagas: 200 + 100 CR

Banca: FCC

Situação: inscrições suspensas

Prova: suspensa

2. SMS Indaiatuba (SP) – Saúde

Salário: até R$ 26.244,09

Vagas: 67 + CR

Banca: FGV

Inscrições: até 04/09

Prova: 12 e 26/10

3. AgSUS

Salário: até R$ 16.663,50

Vagas: 130 + CR

Banca: FGV

Inscrições: até 25/08

Prova: 12/10

4. SMS São José (SC)

Salário: até R$ 16.661,12

Vagas: 20 + CR

Inscrições: suspenso

Prova: suspensa

5. Câmara de Serra do Salitre (MG)

Salário: até R$ 6.500,00

Vagas: 6

Banca: IBGP

Inscrições: até 29/08

Prova: 28/09

6. Nittrans RJ

Salário: até R$ 12.002,00

Vagas: 59 + CR

Banca: FGV

Inscrições: até 21/08

Prova: 12/10

7. CRM ES

Salário: até R$ 12.954,24

Vagas: 7 + CR

Banca: Instituto Quadrix

Inscrições: até 25/08

Prova: 21/09

8. PMDF Capelão

Salário: R$ 11.435,59

Vagas: 1

Banca: Idecan

Inscrições: até 28/08

Prova: 09/11

9. CRM DF

Salário: até R$ 11.000,00

Vagas: 12 + CR

Banca: IBEST

Inscrições: até 01/09

Prova: 28/09

10. BRDE

Salário: até R$ 11.833,06

Vagas: 13 + CR

Banca: Fundatec

Inscrições: até 11/09