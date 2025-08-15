Concursos públicos têm vagas abertas com salários de até R$ 32 mil; veja oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11:38
Concursos públicos têm milhares de vagas abertas com salários que chegam a R$ 32 mil no Brasil. A maior remuneração é ofertada pela Secretaria da Fzenda de Goiás (Sefaz-GO), com 200 vagas e remuneração de R$ 32.163,30 - o certame foi suspenso por falta de reserva de vagas para candidatos negros, mas será retomado.
Ainda há concursos como o do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro (Degase), com 564 vagas para nível médio e salários de até R$ 5.247, e o da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista (RR), que oferece 672 oportunidades em diversas áreas (confira ranking com maiores salários abaixo).
Edital do Governo do Rio
Na Bahia, há vagas na Câmara Municipal de Caetité, que oferece 16 oportunidades mais cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior.
1. Sefaz GO
Salário: R$ 32.163,30
Vagas: 200 + 100 CR
Banca: FCC
Situação: inscrições suspensas
Prova: suspensa
2. SMS Indaiatuba (SP) – Saúde
Salário: até R$ 26.244,09
Vagas: 67 + CR
Banca: FGV
Inscrições: até 04/09
Prova: 12 e 26/10
3. AgSUS
Salário: até R$ 16.663,50
Vagas: 130 + CR
Banca: FGV
Inscrições: até 25/08
Prova: 12/10
4. SMS São José (SC)
Salário: até R$ 16.661,12
Vagas: 20 + CR
Inscrições: suspenso
Prova: suspensa
5. Câmara de Serra do Salitre (MG)
Salário: até R$ 6.500,00
Vagas: 6
Banca: IBGP
Inscrições: até 29/08
Prova: 28/09
6. Nittrans RJ
Salário: até R$ 12.002,00
Vagas: 59 + CR
Banca: FGV
Inscrições: até 21/08
Prova: 12/10
7. CRM ES
Salário: até R$ 12.954,24
Vagas: 7 + CR
Banca: Instituto Quadrix
Inscrições: até 25/08
Prova: 21/09
8. PMDF Capelão
Salário: R$ 11.435,59
Vagas: 1
Banca: Idecan
Inscrições: até 28/08
Prova: 09/11
9. CRM DF
Salário: até R$ 11.000,00
Vagas: 12 + CR
Banca: IBEST
Inscrições: até 01/09
Prova: 28/09
10. BRDE
Salário: até R$ 11.833,06
Vagas: 13 + CR
Banca: Fundatec
Inscrições: até 11/09
Prova: 26/10