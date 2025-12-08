Acesse sua conta
IA coloca formação profissional em nova era

Mercado exige requalificação contínua, integração entre tecnologia e direitos humanos

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 06:30

Mercado exige domínio técnico e sensibilidade humana para lidar com decisões automatizadas em larga escala
Mercado exige domínio técnico e sensibilidade humana para lidar com decisões automatizadas em larga escala Crédito: Shutterstock

A ascensão da inteligência artificial generativa mudou não apenas a rotina de trabalho, mas a própria lógica da formação profissional no Brasil. Se antes aprender significava acumular conhecimento, hoje, o desafio é conviver com sistemas capazes de produzir textos, códigos, análises e imagens em segundos — e entender como usá-los de forma ética, produtiva e responsável.

Especialistas ouvidos pelo Correio, como o empresário e pesquisador Herman Bessler e a juíza do Trabalho Taciela Cordeiro Cylleno, apontam que a revolução em curso redefine carreiras, pressiona universidades e acentua desigualdades que o país ainda precisa enfrentar.

Para Bessler, CEO do Grupo Templo e um dos principais nomes em futuros do trabalho no país, a IA generativa democratizou o acesso à tecnologia, colocando oito bilhões de pessoas em condições de usar IA, e não apenas especialistas. “Essa massificação reorganiza papéis dentro das empresas e torna a requalificação contínua uma exigência”, completa.

Especialista em IA e futuros do trabalho, Herman Bessler diz que IA generativa democratizou o uso de IA
Especialista em IA e futuros do trabalho, Herman Bessler diz que IA generativa democratizou o uso de IA Crédito: Divulgação

Segundo ele, formar-se hoje não é sobre aprender ferramentas, mas redefinir a identidade profissional em um ambiente onde a inovação muda de ritmo todos os dias.

Taciela Cordeiro reforça que a IA não substitui a reflexão humana. “O centro continua sendo a dignidade da pessoa. Tecnologia não elimina o encontro entre pessoas; exige mais sabedoria para decidir o limite entre o humano e o automatizado”, pontua.

Juíza Federal do Trabalho há quase 15 anos, Taciela Cordeiro Cylleno afirma que grande virada está em entender que essas tecnologias não substituem a reflexão
Juíza Federal do Trabalho há quase 15 anos, Taciela Cordeiro Cylleno afirma que grande virada está em entender que essas tecnologias não substituem a reflexão Crédito: Divulgação

Competências técnicas

A base tradicional – lógica, estatística, programação e leitura crítica de dados – continua indispensável. Mas o mercado agora demanda habilidades ampliadas, como os fundamentos de LLMs; engenharia de prompt e mitigação de alucinações; criação de agentes e workflows de automação; domínio de nuvem, bancos de dados e segurança; vibe coding e processos orientados por IA.

Essas competências, explica Bessler, não são exclusivas de cientistas de dados: “O essencial é saber aplicar IA aos processos reais do negócio e construir automações simples que resolvam problemas concretos”, afirma o pesquisador. Portfólios de projetos práticos pesam mais do que certificações, embora estas impulsionem empregabilidade.

Enquanto isso, as instituições de ensino avançam, mas de forma desigual. Cursos de ciência de dados e IA se multiplicam no país, mas ainda estão distantes da velocidade da transformação. Para Taciela, a formação precisa integrar tecnologia, impacto social e direitos fundamentais. Já Bessler destaca que a atualização curricular ainda não alcança a mudança transversal no modo de trabalhar. “Empresas, universidades e governo terão que atuar juntos para ampliar trilhas práticas, sobretudo para grupos mais vulneráveis”.

Risco de um apagão

O Brasil ainda não vive um apagão total de especialistas, mas caminha nessa direção. A demanda cresce mais rápido que a oferta, especialmente em automação, engenharia de dados, inovação, análise de dados e operações. O maior gargalo está na formação do profissional híbrido – aquele que entende tecnologia e negócios simultaneamente.

No setor público, a escassez é ainda mais sensível, já que o Estado desempenha papel estratégico na regulação e no uso seguro da IA. A automatização reforça o valor das habilidades tipicamente humanas. Aprendizado contínuo, curiosidade, criatividade, intraempreendedorismo, pensamento crítico, adaptabilidade, comunicação e liderança situacional tornaram-se indispensáveis.

Taciela lembra que por trás de cada dado “existe uma vida” e que decisões automatizadas carregam impactos jurídicos, sociais e éticos que exigem sensibilidade. O risco de ampliação das desigualdades é consenso entre os especialistas. Muitas famílias dependem apenas de smartphones para estudar e trabalhar, o que limita o acesso à capacitação em tecnologia.

Bessler defende uma estratégia multissetorial, alinhando investimentos públicos e privados, startups, políticas de inclusão e alfabetização digital ampla, focada em IA e cidadania digital.

Taciela reforça que a formação precisa considerar quem será afetado pela tecnologia: “Políticas públicas devem garantir autonomia, proteção de direitos e participação da sociedade na definição dos usos da IA”, defende.

As gigantes de tecnologia ampliam o acesso a treinamentos e infraestrutura, mas atuam dentro de interesses próprios.

Bessler alerta para a necessidade de regulação que evite desequilíbrios: big techs são fundamentais, mas não podem substituir o papel público e acadêmico na formação de trabalhadores.

Melhores oportunidades até 2030

Saúde Digital Diagnóstico, personalização do atendimento

Educação Transformação do processo de ensino-aprendizagem

Tecnologia Financeira (Fintech) Inovação em serviços e gestão

Setor Produtivo 4.0  Agricultura, extração e indústria

Cidades Inteligentes Logística e serviços públicos

