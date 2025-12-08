Acesse sua conta
Concursos públicos com inscrições abertas têm mais de 800 vagas e salários até R$ 34 mil

Há vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05:00

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

Em todo o Brasil, ao menos cinco concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de x vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 21 mil, para jornadas que vão de 25 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Ministério Público de Santa Catarina

o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) abriu vagas para  o cargo de promotor em concurso público. Os salários chegam a R$ 34 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 12 de janeiro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Fundação Vunesp. A taxa de inscrição é R$ 350, conforme o edital.

Prefeitura de Croatá

A prefeitura de Croatá, no estado do Ceará, abriu 602 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 10,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Legatus. A taxa de inscrição varia entre R$ 85 e R$ 130, conforme o edital.

Veja vagas do concurso da prefeitura de Croatá

Prefeitura de Aragarças

A Prefeitura de Aragarças, no estado de Goiás, abriu 82 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 3,1 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 21 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site da banca organizadora, a Itame Concursos. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 50, conforme o edital.

Vagas e salários divulgados

Prefeitura de Mirante

A Prefeitura de Mirante, no Sudoeste da Bahia, abriu 145 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 14 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 11 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Iset). A taxa de inscrição varia entre R$ 50 e R$ 96, conforme o edital.

Veja todas as vagas e seus salários no concurso da prefeitura de Mirante

Prefeitura de Cacique Doble

A prefeitura de Cacique Doble, no estado do Rio Grande do Sul, abriu 42 vagas para os níveis fundamental, médio e superior, em concurso público. Os salários chegam a R$ 10,5 mil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição varia entre R$ 80 e R$ 120, conforme o edital.

Veja quais são as vagas e salários do concurso da prefeitura de Cacique Doble

Tags:

Bahia Brasil Trabalho Emprego Vagas Concurso Concursos Concurso Público Empregos

