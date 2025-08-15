Simm oferece 145 vagas de emprego para esta sexta-feira (15); confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:12
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 145 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (15). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Operador de caixa
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Repositor de mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Atendente de açougue
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Professor de séries iniciais
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de classe
Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
6 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Recepcionista atendente
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade em serviços de tecnologia e atendimento por WhatsApp
Salário: R$1.685,29 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de veterinária
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em medicamentos, tratamentos e anatomia animal
Salário: R$1.943,65 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.525,00 + benefícios
2 vagas
Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Açougueiro folguista
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de lanchonete
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado em cafeteria
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Jardineiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.592,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática
Salário: A combinar + benefícios
8 vagas
Operador de loja
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Cozinheiro de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Coordenador de restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de pessoal (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência tanto com recrutamento e seleção quanto com departamento de pessoal
Salário: R$2.098,00 + benefícios
1 vaga
Motorista de caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viajar e experiência na área de material de construção
Salário: R$2.140,57 + benefícios
1 vaga
Atendente de padaria de fatiados
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Repositor em supermercado (vaga exclusiva para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, para fechamento de loja e carteira limpa
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar na Paralela ou no Litoral Norte
Salário: R$1.625,09 + benefícios
1 vaga
Empregado doméstico
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor comercial
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, ter CNH B
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Auxiliar de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Bairros Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
30 vagas
Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping
Salário: R$1.581,00 + benefícios
2 vagas
Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
2 vagas
Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento de informática
Salário: R$1.581,00 + benefícios
10 vagas
Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.546,35 + benefícios
2 vagas
Agente de apoio ao serviço (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga