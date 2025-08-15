OPORTUNIDADE

Simm oferece 145 vagas de emprego para esta sexta-feira (15); confira

Há cargos para nível técnico e médio

Esther Morais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:12

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 145 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (15). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Atendente de açougue

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Professor de séries iniciais

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de classe

Requisitos: Ensino superior completo em Pedagogia, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

6 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Recepcionista atendente

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter habilidade em serviços de tecnologia e atendimento por WhatsApp

Salário: R$1.685,29 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de veterinária

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter conhecimento em medicamentos, tratamentos e anatomia animal

Salário: R$1.943,65 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.525,00 + benefícios

2 vagas

Empregada doméstica (vaga temporária de 30 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Açougueiro folguista

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, desejável ter trabalhado em cafeteria

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Jardineiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.592,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção e conhecimento em informática

Salário: A combinar + benefícios

8 vagas

Operador de loja

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Cozinheiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Coordenador de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência com A La Carte

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de pessoal (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter experiência tanto com recrutamento e seleção quanto com departamento de pessoal

Salário: R$2.098,00 + benefícios

1 vaga

Motorista de caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter CNH D, disponibilidade para viajar e experiência na área de material de construção

Salário: R$2.140,57 + benefícios

1 vaga

Atendente de padaria de fatiados

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para fechamento de loja

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Repositor em supermercado (vaga exclusiva para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso, para fechamento de loja e carteira limpa

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, imprescindível ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar na Paralela ou no Litoral Norte

Salário: R$1.625,09 + benefícios

1 vaga

Empregado doméstico

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor comercial

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, ter CNH B

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Auxiliar de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Bairros Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível ter boa dicção, poder de persuasão, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para fazer treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

30 vagas

Assessor de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em horário de shopping

Salário: R$1.581,00 + benefícios

2 vagas

Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de limpeza pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

2 vagas

Atendente júnior (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter conhecimento de informática

Salário: R$1.581,00 + benefícios

10 vagas

Operador de telemarketing receptivo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.546,35 + benefícios

2 vagas

Agente de apoio ao serviço (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios