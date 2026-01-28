Inscrições para concurso com mais de 1.000 vagas para Educação terminam nesta quarta-feira (28)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:30
As inscrições para o concurso público da Educação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, terminam nesta quarta-feira (28). Ao todo, são mais de 1.000 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct).
As oportunidades são destinadas exclusivamente a cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 4.200,16, além de gratificações, adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira, conforme a legislação municipal.
As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Consulplan. A taxa de participação é de R$ 110, válida para todos os cargos. Cada candidato poderá se inscrever para até duas funções**, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.
Concurso público - quais pagam maiores salários
O edital contempla vagas para os cargos de Pedagogo, Professor EAI(Educação Infantil e Anos Iniciais) e Professor EAF (Anos Finais), com atuação em diversas áreas do conhecimento, como Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática.
As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 8 de março de 2026, no próprio município de Campos dos Goytacazes. A avaliação discursiva não será aplicada apenas para o cargo de Professor EAF – Libras, conforme especificado no edital.