Inscrições para concurso com mais de 1.000 vagas para Educação terminam nesta quarta-feira (28)

Certame é da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense

Millena Marques

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:30

Prova de concurso público Crédito: Freepik

As inscrições para o concurso público da Educação da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, terminam nesta quarta-feira (28). Ao todo, são mais de 1.000 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct).

As oportunidades são destinadas exclusivamente a cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 4.200,16, além de gratificações, adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira, conforme a legislação municipal.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Consulplan. A taxa de participação é de R$ 110, válida para todos os cargos. Cada candidato poderá se inscrever para até duas funções**, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.

O edital contempla vagas para os cargos de Pedagogo, Professor EAI(Educação Infantil e Anos Iniciais) e Professor EAF (Anos Finais), com atuação em diversas áreas do conhecimento, como Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática.