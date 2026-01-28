Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Portal de Vagas da Sólides reúne mais de 750 oportunidades em Salvador

Plataforma conecta profissionais a empresas parceiras da HR Tech de diversos segmentos, modelos de contratação e níveis de carreira

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:00

As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido
As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido Crédito: Shutterstock

O Portal de Vagas da Sólides, ferramenta de recrutamento da HR Tech referência em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, reúne atualmente mais de 750 vagas de emprego em Salvador. As oportunidades são oferecidas por companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes.

As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido, além de abranger perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas. Os interessados podem conferir todas as oportunidades disponíveis aqui.

“Um dos principais obstáculos enfrentados pelo RH, especialmente em pequenas e médias empresas, é a dificuldade em atrair candidatos qualificados em quantidade suficiente. Nossa proposta é mudar essa realidade por meio de uma solução completa que simplifica e otimiza o recrutamento e seleção. Queremos ser o aliado estratégico do RH das PMEs em todo o país”, afirma Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.

Com assessoria

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro; tire principais dúvidas
Imagem - Inscrições para concurso com mais de 1.000 vagas para Educação terminam nesta quarta-feira (28)

Inscrições para concurso com mais de 1.000 vagas para Educação terminam nesta quarta-feira (28)
Imagem - Prefeitura de Salvador abre vagas de estágio com bolsas de R$ 1 mil

Prefeitura de Salvador abre vagas de estágio com bolsas de R$ 1 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira
01

Ex-Bahia brilha na Champions League e vive melhor momento da carreira

Imagem - Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem
02

Nubank, C6, BTG: qual banco digital é mais seguro? Especialistas respondem

Imagem - Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha
03

Show gratuito no Comércio reúne Marcelo D2, Maria Rita, Marienne de Castro, Nelson Rufino e Pretinho da Serrinha

Imagem - Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos
04

Nada mais fica do mesmo jeito: 3 signos entram em um momento decisivo hoje (27 de janeiro) que pode mudar seus próximos passos