Portal de Vagas da Sólides reúne mais de 750 oportunidades em Salvador

Plataforma conecta profissionais a empresas parceiras da HR Tech de diversos segmentos, modelos de contratação e níveis de carreira

Carmen Vasconcelos

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06:00

As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido Crédito: Shutterstock

O Portal de Vagas da Sólides, ferramenta de recrutamento da HR Tech referência em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil, reúne atualmente mais de 750 vagas de emprego em Salvador. As oportunidades são oferecidas por companhias parceiras que utilizam as soluções tecnológicas da Sólides para tornar seus processos seletivos mais ágeis e eficazes.

As posições contemplam diferentes áreas de atuação e incluem formatos de trabalho presencial, remoto e híbrido, além de abranger perfis de profissionais em variados níveis de experiência e vagas afirmativas. Os interessados podem conferir todas as oportunidades disponíveis aqui.

“Um dos principais obstáculos enfrentados pelo RH, especialmente em pequenas e médias empresas, é a dificuldade em atrair candidatos qualificados em quantidade suficiente. Nossa proposta é mudar essa realidade por meio de uma solução completa que simplifica e otimiza o recrutamento e seleção. Queremos ser o aliado estratégico do RH das PMEs em todo o país”, afirma Ale Garcia, cofundador e co-CEO da Sólides.