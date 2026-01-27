OPORTUNIDADE

Prefeitura de Salvador abre vagas de estágio com bolsas de R$ 1 mil

Inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira (30)

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:07

Procuradoria Geral do Munícipio Crédito: Bruno Concha/Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador abriu inscrições para vagas de estágio na Procuradoria-Geral do Município (PGM) destinadas a estudantes do curso de Direito do Ensino Superior. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 21h da próxima sexta-feira (30). Os estudantes selecionados receberão bolsa-estágio no valor de R$ 1.027,33, além de auxílio-transporte correspondente a 40 passagens de transporte público.

As candidaturas devem ser feitas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, sendo obrigatório o envio do currículo no ato da inscrição.

Podem se candidatar estudantes que tenham concluído, no mínimo, 40% da carga horária do curso; que estejam vinculados ao Centro de Integração e Desenvolvimento (Cide); e que tenham previsão de conclusão do curso em prazo igual ou superior a seis meses no momento da contratação.

A jornada de estágio será de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, no turno matutino (das 8h às 12h) ou vespertino (das 13h às 17h), conforme a necessidade da administração.

As informações completas estão disponíveis no edital, publicado na edição da última quinta-feira (22) do Diário Oficial do Município.

O processo seletivo será composto por uma prova objetiva, com questões de Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Processual Civil, além de uma prova discursiva sobre Direito Constitucional e Administrativo. As avaliações ocorrerão no dia 7 de fevereiro, das 9h às 12h, na Faculdade Bahiana de Direito, no bairro do Stiep.