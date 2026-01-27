EMPREGOS E SOLUÇÕES

Bracell seleciona jovens aprendizes para a fábrica de Camaçari; vagas afirmativas para pessoas negras e PCDs

A inscrição encerra no dia 4 de fevereiro e moradores de Camaçari ou Dias D’Ávila podem se candidatar

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 17:08

Acervo Bracell Crédito: Acervo Bracell

Jovens das cidades de Camaçari ou Dias D’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, têm uma nova oportunidade de ingresso no mercado de trabalho. Isso porque a Bracell, líder mundial na produção de celulose solúvel, está com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz na unidade de Camaçari até o dia 4 de fevereiro. Ao todo, são seis vagas afirmativas destinadas a jovens autodeclarados negros com idades entre 18 e 21 anos ou pessoas com deficiência (PCDs), a partir de 18 anos, sem restrição de idade máxima ou raça. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.bracell.com.br e clicar na aba “Carreiras e Pessoas”, em seguida em “Vagas Abertas”, “Quero ver as vagas disponíveis” e “Aprendiz Administrativo”.

Os selecionados irão trabalhar na área administrativa da fábrica da Bracell no Polo Industrial de Camaçari. Durante a jornada, os jovens serão capacitados para atuar como assistente administrativo, por meio de um curso oferecido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Eduardo Penhalosa, gerente sênior de RH da Bracell Bahia, salienta que a iniciativa reforça o compromisso da empresa com a inclusão e a valorização da diversidade. “A Bracell desenvolve, de forma estruturada, um programa de Jovem Aprendiz que vem se consolidando como uma importante porta de entrada para a inclusão econômica dos jovens, especialmente os autodeclarados negros. Atualmente, 67% dos aprendizes contratados pela companhia são pessoas negras, reflexo de uma política ativa de promoção da equidade racial”, afirma.

Moradora de Camaçari e aprendiz do departamento pessoal, Renata Passos, 20 anos, afirma que integrar o programa da Bracell tem sido uma oportunidade enriquecedora. “Participar do programa Jovem Aprendiz é uma experiência incrível, de muito conhecimento e aprendizado. Ao longo desse período, tenho aprimorado habilidades como trabalho em equipe, disciplina e comunicação, contribuindo para o meu crescimento pessoal e profissional”, salienta.

Um exemplo de crescimento profissional proporcionado pelo programa é Taila Santos, que ingressou na Bracell como Jovem Aprendiz em 2020, durante a pandemia, na área de Serviços Compartilhados. “Foi meu primeiro contato com o mundo da indústria e onde comecei a construir minha base profissional, com apoio de uma mentora e um plano de desenvolvimento que ampliou minha visão sobre a empresa”, destaca. Após um ano e meio no programa, Taila foi efetivada como assistente de RH e, posteriormente, promovida à função atual, de analista júnior de Recursos Humanos.

Sobre a Bracell

A Bracell é uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, com expertise no cultivo sustentável de eucalipto, base para a fabricação de celulose de alta qualidade. Com operações no Brasil desde 2003, a empresa integra o grupo Royal Golden Eagle (RGE), com sede em Singapura. Conta com mais de 11 mil colaboradores e duas unidades industriais no país, em Camaçari (BA) e Lençóis Paulista (SP), além de escritório administrativo em Singapura e estruturas comerciais na Ásia, Europa e Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.bracell.com.