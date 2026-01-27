EMPREGOS E SOLUÇÕES

Inscrições abertas para o ABC Social: Programa do Banco ABC Brasil foca em educação e geração de renda

Empreendimentos de todo o país poderão se inscrever até o dia 22 de fevereiro de 2026

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:39

Banco ABC Brasil oferece capital semente e mentoria para negócios de impacto; inscreva-se Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o ABC Social, uma iniciativa do Banco ABC Brasil em parceria com Trê Investindo com Causa e Parsifal21 voltado ao apoio técnico e financeiro de OSCs (Organizações da Sociedade Civil) e negócios de impacto que atuam na formação e empregabilidade de jovens em vulnerabilidade socioeconômica. A atuação das instituições participantes pode envolver diversas frentes, como por exemplo, qualificação e capacitação profissional, fomento ao empreendedorismo, acesso ao mercado de trabalho, dentre outros.

Além do acesso a capital semente (doação), o programa contará com orientação estratégica e suporte técnico com mentorias especializadas, garantindo uma jornada completa de acompanhamento. Empreendimentos de todo o país poderão se inscrever até o dia 22 de fevereiro de 2026.

Serão selecionadas 5 instituições para serem apoiadas em 2026, e que terão acompanhamento contínuo até 2028.

Os colaboradores do Banco ABC Brasil serão parte ativa do processo, como voluntários e mentores das organizações. O programa também prevê o engajamento dos clientes do banco, que poderão indicar instituições alinhadas à causa do ABC Social, ampliando a identificação de iniciativas com potencial de impacto social e fortalecendo a construção de uma rede colaborativa.

“O ABC Social traduz nossa visão de impacto social de longo prazo, ao unir engajamento institucional e a participação ativa dos colaboradores do ABC Brasil na capacitação das organizações, promovendo geração de valor compartilhado”, diz Fabiana Silva, head de ESG do ABC Brasil.

O Programa reforça que ao direcionar recursos de forma estratégica e consciente, contribui ativamente para a redução das desigualdades e para a ampliação do acesso a um capital saudável, capaz de gerar valor de longo prazo. “Quando uma causa encontra parceiros comprometidos, o impacto deixa de ser pontual e passa a se estruturar em ciclos duradouros de desenvolvimento. E é nesse encontro entre causa com capital e capital com causa que geramos um verdadeiro efeito multiplicador”, finaliza Sergio Resende, da Trê Investindo com Causa.

Etapas do Programa

Estruturado em quatro etapas entre 2026 e 2028, combina seleção, qualificação, apoio estratégico e investimento direto:

1. Inscrições – 02/12/2025 a 22/02/2026 As instituições interessadas deverão preencher o formulário de participação, disponível na página do programa ABC Social, e enviar um vídeo de apresentação de até cinco minutos com informações sobre sua atuação e impacto.

2.Seleção – 23/02/2026 a 22/05/2026

As instituições passarão por uma etapa de entrevistas e aprofundamento das informações sobre sua atuação, e ao final dessa etapa, serão selecionadas cinco finalistas.

3. Planos de desenvolvimento – 28/05/2026 a 11/09/2026

As iniciativas selecionadas participarão de um diagnóstico, seguido da construção de um plano estratégico e de uso dos recursos.

4. Capital semente e suporte – 09/2026 a 08/2028

As organizações receberão capital saudável (doação) e suporte técnico para implementação das ações previstas no planejamento estratégico construído em conjunto. O acompanhamento será contínuo até 2028.