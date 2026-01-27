EMPREGOS E SOLUÇÕES

Jornalistas e estudantes têm até sexta (30) para concorrer ao Prêmio Bahia Faz Ciência

Concorra a prêmios de até R$ 10 mil em jornalismo científico

Carmen Vasconcelos

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 16:20

Saiba como ganhar até R$ 10 mil no Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo Crédito: Reprodução

Jornalistas e estudantes de jornalismo têm até a próxima sexta-feira (30) para se inscrever no Edital Prêmio Bahia Faz Ciência de Jornalismo, iniciativa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia (Secti) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), em parceria com a Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

O prêmio reconhece reportagens e produções jornalísticas que contribuem para a popularização da ciência, tecnologia e inovação produzidas no estado. Podem participar profissionais com registro no Ministério do Trabalho e Emprego, além de estudantes de jornalismo a partir do 4º semestre, matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC e sediadas na Bahia.

O edital contempla cinco categorias: Texto (impresso ou digital), Vídeo, Áudio, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário. Os trabalhos serão avaliados a partir de critérios como relevância, criatividade, originalidade, apuração, noticiabilidade e impacto dos temas abordados para a ciência, tecnologia e inovação na Bahia.

Na categoria profissional, os valores da premiação são de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro. Já no Jornalismo Universitário, os vencedores receberão R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. O edital completo, com cronograma e regras de participação, está disponível no site da Fapesb: www.fapesb.ba.gov.br .