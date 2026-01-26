Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estaleiro Enseada retoma operações com primeiro carregamento em Maragogipe

Retorno do projeto gerou cerca de 600 empregos diretos e até 900 indiretos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:05

Retomada do estaleiro Enseada, no Recôncavo da Bahia
Retomada do estaleiro Enseada, no Recôncavo da Bahia Crédito: Wuiga Rubini/GOVBA

A retomada do estaleiro Enseada, em Maragogipe, no Recôncavo da Bahia, foi consolidada nesta segunda-feira (26) com o carregamento do 1º lote de 13 barcaças, no distrito de São Roque do Paraguaçu. O equipamento voltou a operar em 2025, com geração de cerca de 600 empregos diretos e até 900 indiretos. 

A construção das barcaças da LHG Mining está sendo realizada por quatro estaleiros brasileiros, localizados nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Enseada, um dos maiores do país, com capacidade de processar mais de 100 mil toneladas de aço por ano, operando também em exportação, importação e projetos voltados à energia renovável e hidrogênio verde. 

Estaleiro Enseada fica em Maragojipe

Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação
Estaleiro fica localizado em Maragojipe por Divulgação
1 de 4
Estaleiro Enseada fica em Maragojipe por Divulgação

Em setembro do ano passado, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), aprovou a liberação de R$ 2,97 bilhões para a construção de seis navios especializados no combate a vazamentos de óleo no Estaleiro Enseada. A expectativa é que a construção dos equipamentos contribua para a geração de 6,7 mil empregos diretos.

Os recursos do Fundo foram solicitados pela empresa Compagnie Maritime Monegasque (CMM), que escolheu o estaleiro localizado às margens do Rio Paraguaçu. A Bahia recebeu mais da metade de todo o valor aprovado pelo fundo, que foi de R$ 4 bilhões para 14 projetos distribuídos em seis estados.

Também foram contemplados Pará, Santa Catarina, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco. As embarcações serão utilizadas para a renovação da frota afretada pela Petrobras

Mais recentes

Imagem - Aliado histórico do PT rompe com Governo do Estado e declara apoio a ACM Neto

Aliado histórico do PT rompe com Governo do Estado e declara apoio a ACM Neto
Imagem - Ônibus de viagem é flagrado cometendo irregularidades em rodovia de cidade na Bahia

Ônibus de viagem é flagrado cometendo irregularidades em rodovia de cidade na Bahia
Imagem - Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador

Semana do Cinema terá ingressos a partir de R$ 10 em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus
01

Jovem de 19 anos é internado após introduzir desodorante no ânus

Imagem - Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?
02

Enquete BBB 26: Leandro, Matheus ou Brígido, quem deve ser eliminado no Paredão?

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
03

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Nubank emite comunicado após boatos de falência
04

Nubank emite comunicado após boatos de falência