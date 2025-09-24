VEJA DETALHES

Construção de seis navios deve gerar mais de 6 mil empregos na Bahia

Fundo da Marinha Mercante vai destinar R$ 2,97 bilhões para o estado

Maysa Polcri

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:37

Estaleiro fica localizado em Maragojipe Crédito: Divulgação

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), aprovou a liberação de R$ 2,97 bilhões para a construção de seis navios especializados no combate a vazamentos de óleo no Estaleiro Enseada, no município de Maragogipe, no recôncavo baiano. A expectativa é que a construção dos equipamentos contribua para a geração de 6,7 mil empregos diretos.

Os recursos do Fundo foram solicitados pela empresa Compagnie Maritime Monegasque (CMM), que escolheu o estaleiro localizado às margens do Rio Paraguaçu. A Bahia recebeu mais da metade de todo o valor aprovado pelo fundo, que foi de R$ 4 bilhões para 14 projetos distribuídos em seis estados. Também foram contemplados Pará, Santa Catarina, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco. As embarcações serão utilizadas para a renovação da frota afretada pela Petrobras.

Estaleiro Enseada fica em Maragojipe

Os próximos passos para a viabilização do projeto são a assinatura do contrato de construção dos navios entre as partes e a contratação do financiamento e a respectiva liberação dos recursos pelo agente financeiro. Para Augusto Vasconcelos, secretário de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, o projeto deverá empregar movimentar o mercado de trabalho no recôncavo.

“É o resultado dos investimentos que o governo tem feito na retomada da indústria naval, e o mais importante, com o conteúdo nacional, aproveitando a mão de obra local, fortalecendo as nossas tecnologias, gerando valor agregado e aumentando a nossa produção industrial", disse.

A Setre possui parceria com o Estaleiro Enseada na intermediação de mão de obra para o equipamento. Até abril deste ano, aproximadamente 90% das vagas de emprego ofertadas para o estaleiro foram preenchidas por trabalhadores da região a partir da ação do SineBahia.