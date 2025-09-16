Planeja fazer um cruzeiro? Saiba quais são os navios que apresentam riscos sanitários

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 14:16
O Verão vai se aproximando e, junto com ele, começa a temporada de cruzeiros. A movimentação no Porto de Salvador não para. É um vai e vem de turistas embarcando e desembarcando na cidade. Mas nem tudo é festa dentro das embarcações. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou a classificação dos navios de cruzeiro inspecionados nos portos brasileiros durante a temporada de 2024/2025. Durante a vistoria, 15% foram classificados com o padrão D, ou seja, em condições sanitárias insatisfatórias, com exigências a cumprir imediatamente.
A Anvisa classifica as embarcações em quatro padrões — de A a D — que atestam sua segurança sanitária. Esses padrões correspondem à pontuação de risco sanitário, verificada durante as inspeções sanitárias realizadas. Nessas inspeções, os fiscais sanitários verificam os seguintes itens: águas recreacionais, alimentos, climatização, controle de fauna sinantrópica (capaz de transmitir doenças) nociva, efluentes sanitários, hospital de bordo, limpeza e desinfecção, prevenção e controle de surtos e gerenciamento de resíduos sólidos.
Na última temporada, que abrangeu o período de 1º de outubro de 2024 a 13 de maio de 2025, a Anvisa monitorou, via sistema, as condições de saúde das 49 embarcações de cruzeiro que aportaram no Brasil neste período. Dessas embarcações, 20 foram inspecionadas a bordo, conforme o planejamento do Programa Nacional de Vigilância em Saúde para Navios de Cruzeiro da Anvisa, criado em 2009, que soma 135 navios de cruzeiro inspecionados pelo menos uma vez nos últimos 16 anos.
Além dos 15% classificados com padrão D, dos navios inspecionados na última temporada, outros 15% foram classificados com o padrão C (condições aceitáveis), 25% foram classificadas no padrão B, considerado satisfatório e 45% foram classificados como de alto padrão sanitário (A). As embarcações enquadradas nessa categoria atendem a praticamente todos os requisitos exigidos pela Agência e são consideradas como tendo padrão de excelência do ponto de vista sanitário.