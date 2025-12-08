Dia 8 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 01:06
Várias cidades do Brasil têm feriado nesta segunda-feira (8) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.
Sim, o dia 8 de dezembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
ALFREDO CHAVES (ES)
AGUA BRANCA (AL)
ANTAS (BA)
APIACA (ES)
APORA (BA)
ARACI (BA)
ARAMARI (BA)
BAIXA GRANDE (BA)
BANZAE (BA)
BARCELOS (AM)
BARRA DO MENDES (BA)
BENJAMIN CONSTANT (AM)
BOCA DO ACRE (AM)
BOM JESUS DO NORTE (ES)
BREJOES (BA)
CABACEIRAS DO PARAGUACU (BA)
CACHOEIRA (BA)
CAFARNAUM (BA)
CAMPO GRANDE (AL)
CANUTAMA (AM)
CAPELA (AL)
CARAUARI (AM)
CASTELO (ES)
CAREIRO (AM)
CAPIM GROSSO (BA)
CASTRO ALVES (BA)
CONCEICAO DA BARRA (ES)
CONCEICAO DA FEIRA (BA)
CONCEICAO DO ALMEIDA (BA)
CONCEICAO DO CASTELO (ES)
CONCEICAO DO COITE (BA)
CONCEICAO DO JACUIPE (BA)
CORURIPE (AL)
CRAIBAS (AL)
EIRUNEPE (AM)
EUCLIDES DA CUNHA (BA)
FEIRA GRANDE (AL)
GAVIAO (BA)
GUARAPARI (ES)
GIRAU DO PONCIANO (AL)
GOVERNADOR MANGABEIRA (BA)
GUARATINGA (BA)
HUMAITA (AM)
IBIASSUCE (BA)
IGREJA NOVA (AL)
INHAMBUPE (BA)
IRANDUBA (AM)
ITATIM (BA)
ITIUBA (BA)
ITUBERA (BA)
JACOBINA (BA)
JERONIMO MONTEIRO (ES)
JITAUNA (BA)
LABREA (AM)
LAGOA DA CANOA (AL)
LAJE (BA)
LENCOIS (BA)
LICINIO DE ALMEIDA (BA)
LIMOEIRO DE ANADIA (AL)
LINHARES (ES)
MACAUBAS (BA)
MACEIO (AL)
MANACAPURU (AM)
MANAUS (AM)
MARAVILHA (AL)
MARECHAL DEODORO (AL)
MARIBONDO (AL)
MATA GRANDE (AL)
MAUES (AM)
MEDEIROS NETO (BA)
MIGUEL CALMON (BA)
MUNDO NOVO (BA)
MUNIZ FREIRE (ES)
NOVA CANAA (BA)
NOVA OLINDA DO NORTE (AM)
NOVA SOURE (BA)
NOVA VICOSA (BA)
NOVO AIRAO (AM)
NOVO ARIPUANA (AM)
OLINDINA (BA)
OURICANGAS (BA)
OURO BRANCO (AL)
PALMEIRA DOS INDIOS (AL)
PAO DE ACUCAR (AL)
PARATINGA (BA)
PARINTINS (AM)
PARIPIRANGA (BA)
PEDRO ALEXANDRE (BA)
PENEDO (AL)
PIACABUCU (AL)
PILAR (AL)
PINTADAS (BA)
PIUMA (ES)
POCO DAS TRINCHEIRAS (AL)
PORTO REAL DO COLEGIO (AL)
PRESIDENTE DUTRA (BA)
RIACHAO DO JACUIPE (BA)
RIO LARGO (AL)
RIO PRETO DA EVA (AM)
SALINAS DA MARGARIDA (BA)
SALVADOR (BA)
SANTA CRUZ CABRALIA (BA)
SANTANA DO IPANEMA (AL)
SAO GABRIEL (BA)
SAO JOSE DO CALCADO (ES)
SAO PAULO DE OLIVENCA (AM)
SAPEACU (BA)
SEABRA (BA)
SERRA (ES)
SIMOES FILHO (BA)
TABATINGA (AM)
TABOCAS DO BREJO VELHO (BA)
TAPIRAMUTA (BA)
UBATA (BA)
UIBAI (BA)
UNIAO DOS PALMARES (AL)
URUCUCA (BA)
VARGEM ALTA (ES)
VIANA (ES)
XIQUE-XIQUE (BA)
A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.
Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.
Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira), o Dia da Proclamação da República (15/11) e o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira). Agora resta somente o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).
Dezembro
Natal (25/12) - quinta-feira