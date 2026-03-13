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Goleiro Bruno é considerado foragido após viajar para disputar jogo

O Disque Denúncia emitiu um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro dele

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:41

Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do RJ
Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do RJ Crédito: Reprodução

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio, é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele não se apresentou após o mandado de prisão expedido contra ele por descumprimento das regras da liberdade condicional, em 5 de março. 

O goleiro viajou para o Acre em 15 de fevereiro, sem autorização judicial, para jogar pelo Vasco-AC, que foi eliminado nos pênaltis. Pelas regras impostas pela Justiça, Bruno estava proibido de deixar o estado do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia do estado emitiu um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro dele. 

Goleiro Bruno estreia com eliminação no Vasco-AC

Homenagem a jogadores presos por Reprodução
Homenagem a jogadores presos por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento médico por Reprodução
Goleiro Bruno recebe atendimento por Reprodução
Goleiro Bruno por Reprodução
Goleiro Bruno agora joga no Vasco do Acre por Rede Amazônica
Goleiro Bruno treinando por Rede Amazônica
Nome de Bruno no BID por Reprodução
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Homenagem a jogadores presos por Reprodução

Ao g1, a defesa do goleiro confirmou que orientou Bruno a não se apresentar neste momento e disse que vai recorrer da decisão judicial. “Se ele se apresentar agora, pode acabar ficando em regime fechado como se fosse semiaberto, o que entendemos ser uma medida irregular”, afirmou a advogada Mariana Migliorini. 

O goleiro está em liberdade condicional desde 2023. Dez anos antes, em 2013, Bruno foi condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, sua ex-namorada. A sentença foi de 23 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A modelo desapareceu em junho de 2010 e nunca foi encontrada. 

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