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Goleiro Bruno é considerado foragido após viajar para disputar jogo

O Disque Denúncia emitiu um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro dele

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:41

Goleiro Bruno é considerado foragido pela Justiça do RJ Crédito: Reprodução

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo homicídio da modelo Eliza Samúdio, é considerado foragido pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele não se apresentou após o mandado de prisão expedido contra ele por descumprimento das regras da liberdade condicional, em 5 de março.

O goleiro viajou para o Acre em 15 de fevereiro, sem autorização judicial, para jogar pelo Vasco-AC, que foi eliminado nos pênaltis. Pelas regras impostas pela Justiça, Bruno estava proibido de deixar o estado do Rio de Janeiro. O Disque Denúncia do estado emitiu um comunicado pedindo informações sobre o paradeiro dele.

Goleiro Bruno estreia com eliminação no Vasco-AC 1 de 9

Ao g1, a defesa do goleiro confirmou que orientou Bruno a não se apresentar neste momento e disse que vai recorrer da decisão judicial. “Se ele se apresentar agora, pode acabar ficando em regime fechado como se fosse semiaberto, o que entendemos ser uma medida irregular”, afirmou a advogada Mariana Migliorini.