HABILITAÇÃO

CNH só para carros automáticos? Veja o que diz projeto de lei aprovado por comissão na Câmara

Não há diferenciação entre veículos automáticos ou manuais nas categorias de habilitação atualmente no país

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 15:39

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação Crédito: Shutterstock

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei que permite aulas e prova prática de direção em veículos com câmbio automático. A proposta, no entanto, restringe a habilitação do candidato aprovado nessa modalidade ao uso desse tipo de veículo.

Na prática, se o projeto for sancionado, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será diferente para motoristas aprovados em provas com carros automáticos ou manuais, diferenciação que não existe atualmente no Brasil.

Para retirar a restrição de veículo automático e passar a dirigir também carro com câmbio manual, o motorista terá de fazer curso complementar em veículo com câmbio mecânico e passar por um novo exame prático, segundo o projeto de lei.

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A proposta aprovada, que tem como relator o deputado Neto Carletto (Avante-BA), é uma versão com alterações no Projeto de Lei 1452/25, do deputado Zé Neto (PT-BA). O projeto original autorizava aulas de direção em carros automáticos nas autoescolas, mas não trazia restrições para os motoristas aprovados.

