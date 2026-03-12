NOVIDADE

Nova mudança na CNH: idade mínima para dirigir pode ser reduzida de 18 para 16 anos

Câmara dos Deputados avalia alteração

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 07:48

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados abriu uma comissão especial para reavaliar as novas regras para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e sugeriu ao colegiado uma proposta para reduzir a idade mínima para dirigir, de 18 para 16 anos. A carga mínima das aulas práticas foi reduzida de 20 para duas horas. Além disso, criou-se a figura do instrutor como autônomo credenciado, desvinculado das tradicionais.

O plano de trabalho da comissão foi apresentado na quarta-feira (11), com prazo de 45 dias para divulgação do parecer.

De acordo com a Folha de São Paulo, o movimento da Câmara é uma resposta ao mercado de autoescolas, que alega redução da receita após a aplicação das novas regras.

Segundo os defensores da medida, mais 15 mil empresas e 300 mil postos de trabalho estão sob risco.