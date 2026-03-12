Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Delegado é condenado por violência doméstica e perseguição contra ex-namorada

Casal ficou junto por 10 meses; homem nega acusações

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:24

Réu não aceitava fim do relacionamento Crédito: Anny Barbosa/g1 Acre/arquivo

O delegado da Polícia Civil Luis Tonini foi condenado a mais de dois anos de prisão pelos crimes de perseguição, conhecida como stalking, e violência doméstica contra a ex-namorada. A decisão foi proferida no dia 3 de março pela Vara Única Criminal da Comarca de Epitaciolândia, no interior do Acre, e ainda cabe recurso.

A pena deverá ser cumprida em regime aberto, o que permite que o réu recorra em liberdade. A sentença também determina o pagamento de indenização de R$ 20 mil à vítima. Tonini foi absolvido da acusação de violência psicológica contra a mulher.

Relembre casos de violência masculina contra mulheres

José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos por Reprodução
Inaiane Costa Silva tinha três filhos com principal suspeito do próprio feminicídio por Reprodução/PC-AL
Helmarta Sousa Santos Luz foi vítima do feminicídio cometido por Carlos Mendes dos Santos Júnior por Reprodução
Alef dos Santos Costa responde por um feminicídio que ocorreu em 2020 por Reprodução/Rede sociais
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Maria foi vítima de feminicídio por Reprodução
Polícia acredita que jovem foi vítima de feminicídio por Reprodução
Vítima de feminicídio por Reprodução
Cláudia Maria foi morta a tiros em feminicídio por Reprodução
Carlos Antônio dos Santos foi condenado a 26 anos e oito meses de prisão pelo estupro seguido de feminicídio de sua ex-companheira por Divulgação/MP-BA
A vítima da tentativa de feminicídio foi socorrida para o HGE, onde recebe atendimento por Reprodução/ TV Bahia
Um homem foi seguido por populares e linchado após a tentativa de feminicídio por Reprodução/Redes sociais
Maria Elizete Cruz Gonçalves, vítima de feminicídio em Juazeiro por Redes sociais
Feminicídio aconteceu no fim de semana por Reprodução
A modelo e influenciadora Laiz Elizíario acusou Guilherme Holanda de violência doméstica por Reprodução/Instagram
Gabi Cavallin denunciou atacante Antony, do Manchester United, por violência doméstica por Reprodução/Segue A Cami
Ex-esposa de Luís Fabiano o acusa de violência doméstica por Redes sociais
Mulheres israelenses enfrentam a polícia durante uma manifestação contra a violência doméstica na cidade costeira mediterrânica de Tel Aviv. por JACK GUEZ / AFP
Mulheres indianas protestam contra a violência doméstica, ataques sexuais e discriminação no trabalho em Nova Deli. por PRAKASH SINGH / AFP
Dado Dolabella cometeu violência contra Marcela Tomaszewski   por Reprodução
"Calvo do Campari" tentou estuprar, foi preso e liberado por Reprodução
1 de 21
José Américo de Almeida Rocha Neto foi condenado pelo feminicídio de Síntia Taís Freitas dos Santos por Reprodução

Conforme a decisão judicial, entre agosto e outubro de 2023 o delegado perseguiu a ex-companheira de forma reiterada. Segundo a sentença, ele buscava informações sobre a rotina e a aparência da vítima por meio de terceiros, monitorava seus deslocamentos e chegou a usar uma advogada para enviar recados pessoais, mesmo após a Justiça determinar medidas protetivas.

O caso ganhou repercussão em julho de 2023, quando Tonini, que era coordenador da delegacia de Epitaciolândia, foi preso em flagrante por descumprir uma medida protetiva após tentar pular o muro da casa da ex-namorada. Dois dias depois, ele foi liberado pela Justiça mediante medidas cautelares, incluindo a proibição de se aproximar ou manter contato com a vítima.

A mulher, que também é agente de polícia, sofreu danos psicológicos após os episódios. Ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, precisou iniciar tratamento com medicação, afastou-se do trabalho, mudou de residência e alterou a rotina por questões de segurança.

O relacionamento entre os dois durou cerca de dez meses. Após o término, a vítima relatou ter se sentido ameaçada e emocionalmente abalada, com dificuldades para dormir e se alimentar, além de medo de frequentar locais que costumava frequentar.

Ainda conforme a sentença, mesmo após as medidas protetivas, o delegado continuou tentando obter informações sobre a ex-namorada. Em áudios enviados a testemunhas, ele chegou a perguntar detalhes sobre a aparência da vítima, como o tamanho do cabelo, além de questionar se ela estava trabalhando normalmente e se mantinha um novo relacionamento.

Em depoimento, Tonini negou as acusações. Ele afirmou que os contatos tinham sido motivados por preocupação e por questões pessoais, alegando também que enfrentava problemas familiares na época dos fatos. O delegado disse ainda que não comentará a sentença porque o processo tramita em segredo de Justiça.

A Polícia Civil informou que a condenação é resultado de investigação conduzida pela corregedoria da instituição, que concluiu o caso e encaminhou o processo ao Judiciário. O delegado está afastado das funções há mais de dois anos para tratamento de saúde.

Tags:

Polícia Delegado

Mais recentes

Imagem - Filhos são presos no velório da própria mãe após sequestrarem e espancarem suspeito de matá-la

Filhos são presos no velório da própria mãe após sequestrarem e espancarem suspeito de matá-la
Imagem - Delegado tentou extorquir R$ 1,5 milhão de traficante do CV para 'encerrar a investigação', aponta PF

Delegado tentou extorquir R$ 1,5 milhão de traficante do CV para 'encerrar a investigação', aponta PF
Imagem - Nova mudança na CNH: idade mínima para dirigir pode ser reduzida de 18 para 16 anos

Nova mudança na CNH: idade mínima para dirigir pode ser reduzida de 18 para 16 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26
01

Ana Paula Renault ganha regalia proibida durante desafio 'Barrados no Baile' no BBB 26

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?
03

Nubank: como recuperar dinheiro da conta em caso de bloqueio?

Imagem - Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'
04

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'