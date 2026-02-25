Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motorista que perder prazo de exame da CNH é multado automaticamente em R$ 1,4 mil

Saiba quem é obrigado a fazer o teste toxicológico

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:16

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Crédito: Shutterstock

Motoristas das categorias C, D e E que deixarem de realizar o exame toxicológico periódico obrigatório dentro do prazo legal podem ser multados em mais de R$ 1,4 mil, conforme determina a Lei nº 14.599/2023. A norma alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e incluiu o artigo que tipifica como infração gravíssima a conduta de deixar de fazer o exame após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido.

O dispositivo prevê penalidade de multa multiplicada por cinco, chegando ao valor de R$ 1.467,35. A punição está prevista no artigo 165-D do CTB e é computada automaticamente. A chamada 'multa de balcão' não exige a abordagem do condutor em uma operação de fiscalização para ser aplicada. 

Leia mais

Imagem - Nova lei do Contran estabelece critérios que podem suspender a CNH em 2026

Nova lei do Contran estabelece critérios que podem suspender a CNH em 2026

Imagem - CNH tem novas regras para suspensão e pontos na carteira; entenda

CNH tem novas regras para suspensão e pontos na carteira; entenda

Imagem - Nova CNH: veja como ficou o novo sistema de pontos da prova prática

Nova CNH: veja como ficou o novo sistema de pontos da prova prática

O exame toxicológico periódico é exigido para condutores habilitados nas categorias C, D e E, que incluem motoristas de caminhões, ônibus e combinações de veículos como carretas. O procedimento utiliza amostras de cabelo, pelo ou unhas em sua análise destinado à verificação do consumo, ativo ou não, de substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de 90 dias.

Em dezembro de 2025, o Congresso Nacional aprovou a exigência do exame toxicológico para a emissão da primeira CNH nas categorias A e B. Com a mudança, quem pretende tirar a habilitação precisa apresentar resultado negativo em um teste que identifica o uso de drogas nos últimos meses. 

Mais recentes

Imagem - Mulher morre após ser baleada pelo ex um dia depois de ter medida protetiva negada

Mulher morre após ser baleada pelo ex um dia depois de ter medida protetiva negada
Imagem - Supercélula: o que é o fenômeno raro que arrasou cidade e deixou 46 mortos

Supercélula: o que é o fenômeno raro que arrasou cidade e deixou 46 mortos
Imagem - Samsung lança nova linha Galaxy S26; veja mudanças e preços no Brasil

Samsung lança nova linha Galaxy S26; veja mudanças e preços no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito