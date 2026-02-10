MUDANÇAS

Nova CNH: veja como ficou o novo sistema de pontos da prova prática

Candidato só é aprovado se não ultrapassar o limite de 10 pontos

Millena Marques

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:20

Nova CNH Crédito: Reprodução

exames de motoristas em todo o Brasil. Entre as mudanças estão: o fim da baliza como etapa obrigatória e a revisão dos critérios de aprovação e reprovação dos candidatos.

Segundo o documento, cada infração recebe uma pontuação específica. O candidato só é aprovado se não ultrapassar o limite de 10 pontos. Além disso, a infração única que levava à reprovação imediata não existe mais.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação 1 de 16

As infrações passam a ser classificadas por peso:

Infrações leves: 1 ponto;

Infrações médias: 2 pontos;

Infrações graves: 4 pontos;

Infrações gravíssimas: 6 pontos.

“A adoção de parâmetros nacionais visa conferir coerência ao processo avaliativo, reduzir assimetrias regionais e fortalecer a confiança da sociedade no sistema de habilitação”, diz o próprio manual.

Confira outras mudanças na prova prática, de acordo com o Ministério dos Transportes:

O estacionamento permanece na prova prática?

O estacionamento permanece como parte da prova prática. Ao final do trajeto, o candidato deve parar o veículo e realizar o desembarque de forma segura, em conformidade com a legislação de trânsito.

Todos os Detrans devem seguir as diretrizes da resolução?

Os Detrans devem, obrigatoriamente, seguir as diretrizes nacionais estabelecidas pela legislação de trânsito. Essas regras são únicas para todo o país e não podem ser alteradas pelos estados. No entanto, a prova prática não é idêntica em todos os lugares. Cada cidade tem vias, sinalização e espaços urbanos diferentes.

Há algum tipo de punição ou responsabilização para o Detran que não implementar ou descumprir as orientações?

Existem diferentes medidas previstas, que começam com apurações administrativas e podem evoluir para um processo de sindicância. Nos casos mais graves, o CTB prevê a possibilidade de intervenção direta no Detran, com a substituição da presidência, mediante processo administrativo aprovado pelo Contran. Essa é a medida máxima de responsabilização prevista em lei para situações de descumprimento das normas nacionais de trânsito.

É possível utilizar veículos automáticos nas provas?