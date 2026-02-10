Acesse sua conta
Nova CNH: veja como ficou o novo sistema de pontos da prova prática

Candidato só é aprovado se não ultrapassar o limite de 10 pontos

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:20

Nova CNH
Nova CNH Crédito: Reprodução

exames de motoristas em todo o Brasil. Entre as mudanças estão: o fim da baliza como etapa obrigatória e a revisão dos critérios de aprovação e reprovação dos candidatos.

Segundo o documento, cada infração recebe uma pontuação específica. O candidato só é aprovado se não ultrapassar o limite de 10 pontos. Além disso, a infração única que levava à reprovação imediata não existe mais.

Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação

CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil
A nova política se inspira em modelos já consolidados em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japão e Argentina por Shutterstock
Curso teórico será gratuito e digital: o novo modelo passará a oferecer o curso teórico de forma gratuita e em formato digital por Shutterstock
O candidato poderá iniciar o curso teórico antes de abrir o RENACH (Registro Nacional de Condutores Habilitados), o que reduz deslocamentos e simplifica o início do processo por Divulgação
O exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não vai mais exigir teste de meia embreagem, por exemplo por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
Ministro dos Transportes disse que  recebeu denúncias de que instrutores mudam a calibragem dos pneus para dificultar a prova de meia embreagem, contribuindo para a reprovação de candidatos por Reprodução
Acompanhamento e o treinamento dos alunos poderá ser feita por instrutores autônomos, o que deve contribuir para a redução de custos da CNH e a ampliação da oferta de profissionais qualificados por Itailuan dos Anjos/Detran-BA
Proprietários e funcionários de autoescolas de Salvador protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Governo estima que mudanças vão ajudar a resolver o problema dos 20 milhões de condutores não habilitados por Ciretran
Autoescolas protestaram contra novas regras do Governo por Reprodução
Autoescolas de Salvador protestam contra novas regras do Governo por Reprodução
População conta as horas para o fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
Candidatos que perderem na primeira prova prática poderão refazer o exame gratuito uma única vez por Shutterstock
Departamentos estaduais de trânsito estão se adequando às novas medidas por Arquivo Agência Brasil
A resolução que muda as exigências para a CNH foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) no dia 1° de dezembro por Divulgação
Memes ironizam fim da obrigatoriedade das aulas em autoescolas por Reprodução
CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

As infrações passam a ser classificadas por peso:

Infrações leves: 1 ponto;

Infrações médias: 2 pontos;

Infrações graves: 4 pontos;

Infrações gravíssimas: 6 pontos.

“A adoção de parâmetros nacionais visa conferir coerência ao processo avaliativo, reduzir assimetrias regionais e fortalecer a confiança da sociedade no sistema de habilitação”, diz o próprio manual.

Confira outras mudanças na prova prática, de acordo com o Ministério dos Transportes:

O estacionamento permanece na prova prática?

O estacionamento permanece como parte da prova prática. Ao final do trajeto, o candidato deve parar o veículo e realizar o desembarque de forma segura, em conformidade com a legislação de trânsito.

Todos os Detrans devem seguir as diretrizes da resolução?

Os Detrans devem, obrigatoriamente, seguir as diretrizes nacionais estabelecidas pela legislação de trânsito. Essas regras são únicas para todo o país e não podem ser alteradas pelos estados. No entanto, a prova prática não é idêntica em todos os lugares. Cada cidade tem vias, sinalização e espaços urbanos diferentes.

Há algum tipo de punição ou responsabilização para o Detran que não implementar ou descumprir as orientações?

Existem diferentes medidas previstas, que começam com apurações administrativas e podem evoluir para um processo de sindicância. Nos casos mais graves, o CTB prevê a possibilidade de intervenção direta no Detran, com a substituição da presidência, mediante processo administrativo aprovado pelo Contran. Essa é a medida máxima de responsabilização prevista em lei para situações de descumprimento das normas nacionais de trânsito.

É possível utilizar veículos automáticos nas provas?

Sim, é possível fazer a prova prática com veículo automático. Assim como qualquer outro veículo utilizado no exame, ele deve estar em conformidade com as regras de circulação e equipado com todos os itens obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.

Brasil Motorista Cnh

