Nova CNH: veja como ficou o novo sistema de pontos da prova prática

Millena Marques
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 09:20
exames de motoristas em todo o Brasil. Entre as mudanças estão: o fim da baliza como etapa obrigatória e a revisão dos critérios de aprovação e reprovação dos candidatos.
Segundo o documento, cada infração recebe uma pontuação específica. O candidato só é aprovado se não ultrapassar o limite de 10 pontos. Além disso, a infração única que levava à reprovação imediata não existe mais.
Nova CNH: veja o que muda para tirar Carteira Nacional de Habilitação
As infrações passam a ser classificadas por peso:
Infrações leves: 1 ponto;
Infrações médias: 2 pontos;
Infrações graves: 4 pontos;
Infrações gravíssimas: 6 pontos.
“A adoção de parâmetros nacionais visa conferir coerência ao processo avaliativo, reduzir assimetrias regionais e fortalecer a confiança da sociedade no sistema de habilitação”, diz o próprio manual.
Confira outras mudanças na prova prática, de acordo com o Ministério dos Transportes:
O estacionamento permanece como parte da prova prática. Ao final do trajeto, o candidato deve parar o veículo e realizar o desembarque de forma segura, em conformidade com a legislação de trânsito.
Os Detrans devem, obrigatoriamente, seguir as diretrizes nacionais estabelecidas pela legislação de trânsito. Essas regras são únicas para todo o país e não podem ser alteradas pelos estados. No entanto, a prova prática não é idêntica em todos os lugares. Cada cidade tem vias, sinalização e espaços urbanos diferentes.
Existem diferentes medidas previstas, que começam com apurações administrativas e podem evoluir para um processo de sindicância. Nos casos mais graves, o CTB prevê a possibilidade de intervenção direta no Detran, com a substituição da presidência, mediante processo administrativo aprovado pelo Contran. Essa é a medida máxima de responsabilização prevista em lei para situações de descumprimento das normas nacionais de trânsito.
Sim, é possível fazer a prova prática com veículo automático. Assim como qualquer outro veículo utilizado no exame, ele deve estar em conformidade com as regras de circulação e equipado com todos os itens obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito.