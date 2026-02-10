LUTO

'Não conseguimos salvar': morre Pretinha, melhor amiga do cão Orelha

Desde janeiro, quando Orelha morreu, Pretinha vinha passando por tratamento intensivo contra uma doença

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 11:15

Pretinha não resistiu à doença Crédito: Reprodução

A cadela Pretinha, conhecida pelos frequentadores da Praia Brava, em Florianópolis (SC), morreu na noite de segunda-feira (9), após meses de tratamento veterinário. Ela sofria de dirofilariose, enfermidade causada por parasitas e considerada altamente perigosa para cães.

Desde o falecimento do companheiro Orelha, em janeiro, Pretinha vinha recebendo cuidados médicos constantes. Após ganhar repercussão, ela foi adotada pelo empresário paulista Bruno Ducatti, que comunicou a morte do animal em suas redes sociais.

Ao comentar o impacto deixado pelos dois cães comunitários, Ducatti ressaltou que a história deles ultrapassa os limites da praia onde viviam. “Suas histórias expõem o que funciona quando há cuidado comunitário”, afirmou.

O empresário também relatou que a gravidade da situação só ficou evidente quando Pretinha foi retirada das ruas para receber tratamento. Segundo ele, tratava-se de “um quadro silencioso, avançado e cruel, como o de tantos animais invisíveis neste país”.

Além da doença parasitária, o animal enfrentava insuficiência renal em estágio avançado. O tratamento incluiu sessões de hemodiálise, internação em regime intensivo, exames especializados, medicamentos e acompanhamento veterinário contínuo, mas o estado de saúde permaneceu crítico.

Mobilização e adoção

O interesse público na história ganhou força após a morte de Orelha, que vivia com Pretinha na região e era conhecido pelos moradores. A cadela já tinha assistência veterinária financiada pela empresa Petlove quando acabou sendo adotada por Ducatti.